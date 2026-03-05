ＮＨＫは５日、２０２６年度のＮＨＫ語学番組について新たな出演者を発表。３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの若井滉斗（２９）、お笑い芸人のサンシャイン池崎（４４）、俳優・剛力彩芽（３３）が都内の同局放送センターで行われた取材会に出席した。

Ｅテレでの「ハングルッ！ナビ」（毎週木曜・午後１１時）で生徒役を務めることになった若井は「本当にうれしくて光栄。僕自身、５年間ぐらいハングルを学んでいた。ハングルの魅力を一緒に勉強しながら伝えていけたらなと思います」と意気込みを語った。

現在の習得レベルは「日常会話を少しできる程度。去年２月に、韓国でワンマンライブをやったときにＭＣでファンの方とコミュニケーションを取ったりをさせていただいた」とし、今後は「１人で韓国へ行ってみたい。買い物をしたり、バスや電車に乗ったり。いろんな人とハングルでコミュニケーションを取りたい」と韓国への１人旅を目標に掲げた。

トーク中には池崎からのむちゃぶりにも「うれしい。やってみたかった」と池崎のギャグを披露した若井。これには池崎も「すごいアーティスト方が…」と驚きの声を上げ、フォトセッションではさまざまなポーズを取る池崎に触発され、若井も池崎ポーズを次々と決め、場内から爆笑と拍手がわき起こっていた。

剛力は「中国語！ナビ」（毎週水曜・午後１１時）で生徒役、池崎は新番組の「小学生の基礎英語 ｏｎ ＴＶ」（毎週木曜・午前９時５０分）では、ラジオ番組時代から引き続いてＭＣを務めることになった。