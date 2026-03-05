ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則（44）が5日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」にリモートで生出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の賞金について語った。

06年の第1回、09年の第2回を連覇している侍ジャパン。川崎は両大会の代表に選ばれ、頂点に立った。一方で、国を背負って戦うだけに、強い重圧があったという。「吐いてました。ちゃんと吐いてました」と打ち明け、驚かせた。

賞金に関する質問も受けた。「賞金は出ますね。僕らの時も2006年、2009年も賞金はもらえました」。具体的な額については明かさず、使い道も「何に使いましたかね？何に使ったか忘れるくらい、その後も使いましたね、お金は」と煙に巻いた。優勝すれば「チャンピオンリングも必ずもらえます」とも明かした。

今大会ではついに野球発祥国・米国がメジャー選手で固めた本気モードで参戦するなど、回を追うごとに大会規模は大きくなっている。川崎は「賞金も今回もWBC、僕の前回大会よりどんどん盛り上がってきて、肖像権の方も入ってきたり、いろんな大会になっているので、賞金はたくさんもらえると思います」と予想していた。