1980年代、お茶の間を熱狂の渦に叩き込んだ制作会社があった。大映テレビである。劇的な演出、胸を打つナレーション、そして運命に翻弄される主人公たち。その黄金時代の幕開けを飾り、今なお伝説として語り継がれる「不良少女とよばれて」が、2026年3月14日(土)からTBSチャンネル２で放送される。

平均視聴率は18.3%、最高視聴率は27.9%を記録。本作は単なる娯楽番組の枠を超え、一つの社会現象となった。主役を演じたのは、当時「一億人のクラスメイト」というキャッチコピーで絶大な人気を誇っていたアイドル、伊藤麻衣子(現・いとうまい子)である。

当時の彼女は、清純派の象徴のような存在だった。クリッとした大きな瞳、柔らかな笑顔、そして透明感あふれる佇まい。そんな彼女が、鋭い眼光で大人たちを睨みつける「不良少女」を演じるというギャップは、当時の視聴者に凄まじい衝撃を与えた。まさに彼女のキャリアにおける最大の転換点であり、覚悟の挑戦だったのである。

■当時清楚なイメージがあった伊藤麻衣子が不良少女を演じることが衝撃的だった

伊藤麻衣子の熱量感じる演技から目が離せない

物語の軸となるのは、伊藤麻衣子演じる曽我笙子。彼女はなぜ、荒廃した道を選んだのか。劇中で描かれる彼女の暴力性は、単なる破壊衝動ではない。それは、暴力的だけど、それはやさしさから仲間を守る気持ちからくるものだ。彼女の背後には、親との関係、格差、世間の目、社会からの孤立といった、重い現実が横たわっている。

笙子を取り巻く不良少女たちも同様だ。それぞれが深い闇を抱えている。家庭内での不和、経済的な困窮、そして一度レールを外れた者に容赦なく浴びせられる世間の冷ややかな視線。これらは決して過去の遺物ではなく、令和の時代にも通ずる社会問題である。

そういった意味で、本作は単なる不良の喧嘩物語ではなく、社会派ドラマといってもいいのかもしれない。弱者が声を上げる術を持たず、拳を振るうことでしか自分の存在を証明できなかった悲しき時代。その「叫び」が、画面越しに熱を帯びて伝わってくる。

■本作で突出した演技を見せた伊藤麻衣子

伊藤麻衣子はその後のキャリアでも多くのドラマや映画に出演しているが、本作での演技はそれらと比較しても異質であり、突出している。彼女の持ち味は「守ってあげたくなるような可憐さ」や「芯の強い清楚な女性」にある。

しかし、「不良少女と呼ばれて」における彼女は、自身のパブリックイメージを自ら破壊しにいっている。低いトーンの声、肩を怒らせた歩き方、そして何より、目に宿る殺気。アイドルとしてのキャリア絶頂期に真っ向から引き受けた彼女のプロ根性には脱帽するしかない。

「不良少女と呼ばれて」は、昭和という激動の時代が生んだ熱狂の結晶だ。時代遅れだと言って切り捨てるのは容易だが、そこには現代のドラマが失いかけている「剥き出しの感情」が詰まっている。ツッコミを入れながら笑って楽しみつつ、その奥に潜む孤独や社会への問いかけにふと背筋が伸びる。

伊藤麻衣子が、ただのアイドルから「女優」へと脱皮した瞬間の熱量を、ぜひ今一度体感してほしい。

文＝石塚ともか

放送情報

不良少女とよばれて

放送日時：2026年3月14日(土)〜3月25日(水) 4:00〜[2話ずつ]

放送チャンネル：TBSチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ