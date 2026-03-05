元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ボディライン際立つタイトなミニスカナース姿に反響「破壊力すごい」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が3月4日、自身のInstagramを更新。ナース服姿の写真を公開し、注目を集めている。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「丈短くて際どい」美ボディ強調ナースコスプレ
竹中は「3月はとにかくイベント盛りだくさん！連日いろいろお知らせしていきます」と書き出して、ナース服姿でポーズを決めた写真を投稿。美しい脚が際立つミニスカートのナース服で大きな注射器を片手にアンニュイな表情の立ち姿を公開している。また「竹中初のトークイベント『竹中物語 シブヤ編』」と、21日に行われる自身のトークイベントについてつづり「準備しながら、ようやく形が見えてきました！整理券の発行もスタートしています 1人で来てもたっぷり楽しめる内容にしたよ〜」「グラビアの裏話、質問コーナー、海老ラップMV初公開、とっておきの衣装をステージで再現、撮影タイムもあります」と、イベントの内容についても紹介している。
この投稿には「美しい脚に目がいく」「二度見した」「イベント楽しみ」「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」「セクシー」「丈短くて際どい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「丈短くて際どい」美ボディ強調ナースコスプレ
◆竹中知華、ナース服姿を公開
竹中は「3月はとにかくイベント盛りだくさん！連日いろいろお知らせしていきます」と書き出して、ナース服姿でポーズを決めた写真を投稿。美しい脚が際立つミニスカートのナース服で大きな注射器を片手にアンニュイな表情の立ち姿を公開している。また「竹中初のトークイベント『竹中物語 シブヤ編』」と、21日に行われる自身のトークイベントについてつづり「準備しながら、ようやく形が見えてきました！整理券の発行もスタートしています 1人で来てもたっぷり楽しめる内容にしたよ〜」「グラビアの裏話、質問コーナー、海老ラップMV初公開、とっておきの衣装をステージで再現、撮影タイムもあります」と、イベントの内容についても紹介している。
◆竹中知華の投稿に反響
この投稿には「美しい脚に目がいく」「二度見した」「イベント楽しみ」「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」「セクシー」「丈短くて際どい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】