≠ME櫻井もも、寝起きからアイドル姿へのビフォーアフター公開「すっぴんも可愛い」「肌綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももが、3月4日自身のTikTokを更新。寝起きの姿からメイク後のアイドル姿へのビフォーアフター動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース21歳現役アイドル「変身術すごい」寝起きからアイドル姿ビフォアフ
櫻井は「もも〜にんぐる〜てぃ〜ん」と朝のルーティン動画を投稿している。「おはもきゅ」「お洋服えらび」「魔法でめいく＆ヘアセットしてもらうぞっ」と、朝の準備の流れを紹介し、動画はヘアクリップを付けた寝起きのラフな姿からスタート。目をこする様子などナチュラルな表情を披露し、メイクとヘアセットを経て「かんぺきゅん アイドルももきゅん完成 本番がんばるぞっ 今朝の＃ラヴィット もたのしかったです ちょ〜ぜつてんきゅんですっ ＃きゅんかわ」と、火曜シーズンレギュラーとして出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）出演前の朝の様子だったことを明かしている。
この投稿には「すっぴんも可愛い」「肌綺麗すぎ」「こんな姿まで見せてくれるの親近感」「変身術すごい」「アイドル姿さすが」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
