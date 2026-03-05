【かっぱ寿司】贅沢寿司シリーズ「ごち寿司」から『贅沢 春の彩り寿司三昧』が登場 / 中とろ、真鯛、かに、うに、いくらも

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、3月12日(木)より、「ごち寿司」の新ラインアップとして、春の味覚を堪能できる『贅沢 春の彩り寿司三昧』を販売する。あわせて、好評の「蟹&とろ三昧」や軍艦メニューも継続して登場する。

今回のフェアでは、中とろ、活〆真鯛、大切りサーモン、桜えび、いくらなど、旬を感じる食材や人気ネタを贅沢に使用。卒業･入学のお祝いや家族の団らん、自分へのご褒美など、さまざまなシーンで季節の訪れと海の旨みを存分に味わえる内容となっている。

さらに、生本ずわい蟹の甘みが楽しめる『贅沢 蟹&とろ三昧』や、特盛のネタが目を引く『贅沢 軍艦三昧』、『贅沢 うに三昧』もラインアップする。

【画像を見る】「ごち寿司」のラインアップを画像で見る 中とろ、真鯛、かに、うに、いくらも

〈フェアメニューラインアップ〉

◆贅沢 春の彩り寿司三昧

価格:690円(税込)〜

中とろの甘み、真鯛の旨みといくらの塩味、大切りサーモンの脂、桜えびの香ばしさが重なり合い、春の味わいを贅沢に楽しめる一皿。(中とろ･活〆真鯛二枚重ね いくらのせ･大切りサーモン 桜えびのせ)

◆贅沢 蟹&とろ三昧

価格:760円(税込)〜

生本ずわい蟹の甘み、中とろの旨み、蟹ほぐし身の豊かな味わいが一度に楽しめる贅沢な一皿。(生本ずわい蟹･中とろ･蟹とろ包み)

◆贅沢 軍艦三昧

価格:690円(税込)〜

とろける中とろ、濃厚なうに、ぷちっと弾けるいくら、素材の魅力を存分に堪能できる一皿。(特盛うに･特盛とろぶつ･特盛いくら)

◆贅沢 うに三昧

価格:740円(税込)〜

うにの贅沢な旨みと味わいを堪能できる、リピート率の高い人気商品。