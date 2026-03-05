かわいすぎて反則だろ！男が萌える小動物女子の仕草９パターン
「背の低さ」は、本人にとって悩みの種になることもあるかもしれませんが、カラダが小さいことで際立つ「萌え仕草」に注目する男性は意外と多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性149名に聞いたアンケートを参考に「かわいすぎて反則だろ！男が萌える小動物女子の仕草」をご紹介いたします。
【１】「クシュン！」という音のクシャミをする
「僕らなんか『ベアックション！』だからね」（20代男性）というように、子猫のクシャミのような小さな音に萌える男性もいます。「鼻がムズムズ…出ちゃうかな」などと思ったときは、鼻から空気を抜いておくと、控えめな音で済ませられるでしょう。
【２】歩くとき「テクテク」と呟くなど、擬音をつける
「アニメに出てくる小動物キャラみたい」（10代男性）というように、動きと音をセットにすると、小柄な女性ならではのファンシーさがより際立つかもしれません。ただし、座るときの「はー…。どっこいしょ」などは一気におばさん臭くなるので控えたいところです。
【３】かまってほしいとき、男性の服をつんつん引っ張る
「年が離れた妹とか、そんな風な感じがして守りたくなります」（20代男性）というように、袖口を引っ張って注意を引こうとする幼げな行動に、「守ってあげたい気持ち」をくすぐられる男性もいます。人ごみに紛れそうなときはすかさず、男性の服をつかんでみましょう。
【４】待ち合わせ場所でリスのようにキョロキョロあたりを見まわす
「二本足で立っているプレーリードッグのようでした（笑）」（20代男性）というように、落ち着かないそぶりで待ち人を探す仕草も、男性を放っておけない気持ちにさせるようです。背伸びをしながら遠くを見渡すと、小さい女性ならではのかわいさがアピールできるでしょう。
【５】眠いときに話しかけられると、こくんとうなずく
「眠くて眠くてしゃべれなくなっちゃった子どもみたい（笑）」（20代男性）というように、睡魔と戦いながら懸命にうなずく姿も、ある種のけなげさを感じさせるようです。眠いときは素直にウトウトしてしまったほうが、男性にかわいらしいところを見せられるかもしれません。
【６】呼びかけると「なに？」と言いながらぴょんと振り返る
「コミカルな動きにキュンとします」（10代男性）というように、話しかけられたときのリアクションが、男心をつかむケースです。後ろから声をかけられたら、ゆっくり体を回すのではなく、クルッと振り返るようにすると、「ちょこん」とした動きに見えるでしょう。
【７】手先がすっぽり隠れてしまうくらい大きめの服を着る
「余計に小柄に見えて、守りたくなります」（20代男性）というように、体格に不釣り合いな服を着ている女性に、気持ちを刺激される男性もいるようです。ワンサイズ大き目の服を選ぶのもアリですが、厚手のニットやボアなどのカサのある素材を選んでも、華奢さを強調できるかもしれません。
【８】顎をちょこんとテーブルにのせてボーっとする
「お湯につかっているカピバラのような感じ」（10代男性）というように、まるで机の下から周囲を見回すような姿勢でテーブルに顔をのせる女性に、心惹かれる男性もいます。疲れてポケーッとしたいときなどにやってみてはいかがでしょうか。
【９】フワフワのマフラーに顔をうずめる
「寒そうに首をすくめているウサギをイメージします」（20代男性）というように、マフラーに隠れる口元の雰囲気に、愛くるしさを感じるパターンです。ボリュームのある素材のものを選ぶと「うずもれている感」を効果的に演出できそうです。
小柄な体型を生かして、幼さやか弱さを出していくと、男性の「守ってあげたい」という気持ちに火をつけるようです。背が低いことにコンプレックスを感じている女性は、試してみるといいかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計149名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「クシュン！」という音のクシャミをする
「僕らなんか『ベアックション！』だからね」（20代男性）というように、子猫のクシャミのような小さな音に萌える男性もいます。「鼻がムズムズ…出ちゃうかな」などと思ったときは、鼻から空気を抜いておくと、控えめな音で済ませられるでしょう。
「アニメに出てくる小動物キャラみたい」（10代男性）というように、動きと音をセットにすると、小柄な女性ならではのファンシーさがより際立つかもしれません。ただし、座るときの「はー…。どっこいしょ」などは一気におばさん臭くなるので控えたいところです。
【３】かまってほしいとき、男性の服をつんつん引っ張る
「年が離れた妹とか、そんな風な感じがして守りたくなります」（20代男性）というように、袖口を引っ張って注意を引こうとする幼げな行動に、「守ってあげたい気持ち」をくすぐられる男性もいます。人ごみに紛れそうなときはすかさず、男性の服をつかんでみましょう。
【４】待ち合わせ場所でリスのようにキョロキョロあたりを見まわす
「二本足で立っているプレーリードッグのようでした（笑）」（20代男性）というように、落ち着かないそぶりで待ち人を探す仕草も、男性を放っておけない気持ちにさせるようです。背伸びをしながら遠くを見渡すと、小さい女性ならではのかわいさがアピールできるでしょう。
【５】眠いときに話しかけられると、こくんとうなずく
「眠くて眠くてしゃべれなくなっちゃった子どもみたい（笑）」（20代男性）というように、睡魔と戦いながら懸命にうなずく姿も、ある種のけなげさを感じさせるようです。眠いときは素直にウトウトしてしまったほうが、男性にかわいらしいところを見せられるかもしれません。
【６】呼びかけると「なに？」と言いながらぴょんと振り返る
「コミカルな動きにキュンとします」（10代男性）というように、話しかけられたときのリアクションが、男心をつかむケースです。後ろから声をかけられたら、ゆっくり体を回すのではなく、クルッと振り返るようにすると、「ちょこん」とした動きに見えるでしょう。
【７】手先がすっぽり隠れてしまうくらい大きめの服を着る
「余計に小柄に見えて、守りたくなります」（20代男性）というように、体格に不釣り合いな服を着ている女性に、気持ちを刺激される男性もいるようです。ワンサイズ大き目の服を選ぶのもアリですが、厚手のニットやボアなどのカサのある素材を選んでも、華奢さを強調できるかもしれません。
【８】顎をちょこんとテーブルにのせてボーっとする
「お湯につかっているカピバラのような感じ」（10代男性）というように、まるで机の下から周囲を見回すような姿勢でテーブルに顔をのせる女性に、心惹かれる男性もいます。疲れてポケーッとしたいときなどにやってみてはいかがでしょうか。
【９】フワフワのマフラーに顔をうずめる
「寒そうに首をすくめているウサギをイメージします」（20代男性）というように、マフラーに隠れる口元の雰囲気に、愛くるしさを感じるパターンです。ボリュームのある素材のものを選ぶと「うずもれている感」を効果的に演出できそうです。
小柄な体型を生かして、幼さやか弱さを出していくと、男性の「守ってあげたい」という気持ちに火をつけるようです。背が低いことにコンプレックスを感じている女性は、試してみるといいかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計149名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査