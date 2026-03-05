浦和のマチェイ・スコルジャ監督が５日、水戸戦（７日・埼スタ）に向けた会見に臨んだ。前節は鹿島に２点のリードから逆転され、２―３と敗戦。自信を取り戻したい水戸戦に向け「水戸は非常に組織的なチーム。ボールを持った時には、長い時間キープすることも、押し込むこともできる。加藤、渡辺、鳥飼などスキル、スピードを持った選手がいる。また切り替えも得意なチームなので、立ち上がりからゲームをコントロールしながら、いい試合をするために最高の準備をしないといけない」と話した。

終了間際の失点で逆転負けした鹿島戦は、後半に攻撃のギアを上げることができず、課題が残った。指揮官は「難しい試合で緊張感の高まる、ナーバスになっている後半では、連携をもう少し改善しようと話しました。（オナイウ）阿道は（鹿島戦が）初めての試合でしたし、彼は非常にオープンに我々のやり方を受け入れ、取り入れているので、どんどんチームの力になってくれると思います」と語り、新戦力のオナイウらに期待した。

また鹿島戦では、途中出場したＦＷ二田理央がチャンスを生かし切れなかった場面もあったが「（二田）理央はまだまだ若い。次回に同じ場面があれば、何も心配せず、勇気を持って思い切って打てばいい」とスコルジャ監督。さらに「トライを続けることを推奨します。昨日の練習でも、同じような場面が４回あったのですが、彼は４点取りました。試合に出ることに、よくなっています」と続け、２３歳のアタッカーの背中を押していた。