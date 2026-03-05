観て体験してモータースポーツを楽しもう！

F1日本グランプリJAFブースイメージ

鈴鹿サーキットGPスクエアに設置されるJAFのブースは、日本らしさとモータースポーツの躍動感を掛け合わせた特別デザインで展開。

レーシングシミュレーター体験や、日本レース写真家協会（JRPA）の協力によるレース写真の上手な撮り方セミナーなど、来場者が参加しながら楽しめる体験型コンテンツが用意されている。

観るだけでは終わらない体験を通じて、さまざまな角度からモータースポーツの魅力が感じられる内容。鈴鹿サーキットにお越しの際は、ぜひJAFブースにお立ち寄りを！

INFORMATION

日本グランプリJAFブース出展概要

・設置日：2026年3月26日（木）～29日（日）

・場所：鈴鹿サーキットGPスクエア（三重県鈴鹿市稲生町7992）

・内容

①レーシングシミュレーター体験

特別デザインを施したトレーラーハウス内で、鈴鹿サーキットのコース走行を疑似体験

②レース写真&上手な撮り方セミナー（協力：JRPA）

③SNS投稿キャンペーン

条件を達成した方に、会場限定ノベルティ「フェイス&ボディシール」をプレゼント！

④JAFアプリ「車両登録」体験（JAF会員対象）

JAF会員の方は「JAFスマートフォンアプリ」でマイカーやバイクを会場で「車両登録」、またはすでに登録した画面を提示すると、鈴鹿市内にある勝速日神社の御祈祷を受けた「鈴根付けストラップ」をプレゼント！

※3月26日（木）は一部コンテンツを実施しない場合があります。また、各コンテンツには人数、数量が限定される場合があります。

詳細はJAF公式サイト内「地域ニュース・ご当地情報（下記リンク）」でご確認ください。

https://jaf.or.jp/common/area/2026/chubu/mie/local-news/f1-2026

勝速日神社の御祈祷を受けた「鈴根付けストラップ」