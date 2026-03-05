ニッポン放送・東島衣里アナ結婚 出会った翌週にはプロポーズ受ける【コメント全文】
ニッポン放送の東島衣里アナ（35）が、5日に結婚した。同日、同局が発表した。
【写真】似ている？東島アナの母がサンドウィッチマンのラジオに登場
お相手は同い年の会社員で、東島アナによれば「素朴なタイプ」で、「ムーミンに似ていて、ずっと笑顔の穏やかな方」。2人は、共通の知人の紹介で昨年の春に知り合い、お相手の男性が東島アナに“一目ぼれ”し出会った翌週には初デートのアプローチを受けたという。
その後、7月に男性からの「結婚を前提にお付き合いしてください」との言葉を受け交際をスタート。プロポーズは、昨年10月にディナーした際に、デザートプレートに「これからもずっと一緒にいてください、結婚してください」とメッセージが書かれていた。その後も、順調な交際を経て、結婚にいたった（挙式については未定）。
本日の入籍となったのは、本日が、『天赦日＋一粒万倍日＋大安』の開運日であることから2人でこの日を選んだもの。東島アナは、あす6日午後1時から放送の「中川家 ザ・ラジオショー」に生出演し、自身の言葉でリスナーに直接報告する予定となっている。
■東島衣里アナ
3月5日に入籍いたしました。日頃からあたたかく見守って下さる皆様への感謝の思いで胸がいっぱいです。ふたりで、よく笑い、よく食べ、よく眠り、穏やかな日々を過ごしております。新しい生活での学びを力に変えて、これからも仕事に励んでまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
ニッポン放送をおともにして下さっているリスナーの皆様、明日の中川家ザ・ラジオショーでご報告させて下さいね。
【東島衣里】
・生年月日：1991年1月4日生まれ
・出身地：長崎県
・経歴：学習院大学卒 2013年にニッポン放送に入社
・現在の主な担当番組
「中川家 ザ・ラジオショー」(毎週金曜 午後1時〜午後3時30分）
「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（毎週土曜 午後1時〜午後3時）パートナー
「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」(毎週水曜 午後8時〜午後9時）アシスタント
「はじめよう！フェムケア」（毎週土曜 午後3時50分〜午後4時）パーソナリティー
