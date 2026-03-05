せいや、『探偵！ナイトスクープ』で新コーナー 子どもならではの疑問や悩みを解決
あす6日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、せいや探偵による新コーナーを届ける。
【番組カット】思わぬ依頼に…困惑の色を見せる探偵ら
せいや探偵による新コーナー「放課後ナイトスクープクラブ」。番組には、全国各地の小中学生から、たくさんの依頼が寄せられている。そこで、子どもならではの視点から見た疑問や悩みを、せいや探偵がリーダーとなって、子どもたちと共にどんどん解決していく。
集まってくれたのは、小1から中2までの男女6人。毎夕食時、箸でなめるように牛乳を飲み母親に咎められるという小2の女の子は、実際にその場で「牛乳を箸で飲むと、どれくらいかかるか？」を実践してみる。水道水が大好きな小3男子の「いろいろな県の水道水が飲みたい」では、各自が住む東京、神奈川、静岡、大阪、福岡、愛媛の水道水を試飲し比較する。
また、「絶対に長袖は着たくない」と訴える1年中タンクトップの小1男子が、母親に分かってもらえるにはどうしたらいいか。全員からさまざまなアイデアが飛び出す。さらに、小3と小1の姉妹の妹は、どれだけ人がいても誰がオナラをしたのか分かるのだとか。そこで、「おなら当てゲーム」を敢行。はたして、誰がオナラをしたのか分かるのか。
最後は、中2男子によるお悩み相談。8歳の頃からギターを始め、昨年末には「COUNTDOWN JAPAN 25/26」にも出演したという彼の恋の悩みに、小学生たちが次々と妙案を出していく。
このほか、真栄田賢探偵の「すね毛で体毛布団を作りたい！」、石田靖探偵の「嗅いでよ！クサイ自慢決定戦」を送る。
【番組カット】思わぬ依頼に…困惑の色を見せる探偵ら
せいや探偵による新コーナー「放課後ナイトスクープクラブ」。番組には、全国各地の小中学生から、たくさんの依頼が寄せられている。そこで、子どもならではの視点から見た疑問や悩みを、せいや探偵がリーダーとなって、子どもたちと共にどんどん解決していく。
また、「絶対に長袖は着たくない」と訴える1年中タンクトップの小1男子が、母親に分かってもらえるにはどうしたらいいか。全員からさまざまなアイデアが飛び出す。さらに、小3と小1の姉妹の妹は、どれだけ人がいても誰がオナラをしたのか分かるのだとか。そこで、「おなら当てゲーム」を敢行。はたして、誰がオナラをしたのか分かるのか。
最後は、中2男子によるお悩み相談。8歳の頃からギターを始め、昨年末には「COUNTDOWN JAPAN 25/26」にも出演したという彼の恋の悩みに、小学生たちが次々と妙案を出していく。
このほか、真栄田賢探偵の「すね毛で体毛布団を作りたい！」、石田靖探偵の「嗅いでよ！クサイ自慢決定戦」を送る。