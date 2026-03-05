約300種類のバウムクーヘン「神戸阪急」に大集合！「バウムクーヘン博覧会2026」

2026年3月4日(水)～3月9日(月)の6日間、「バウムクーヘン博覧会2026」を神戸阪急にて開催！ご当地バウムクーヘンコーナーでは、全国47都道府県から、約170ブランドが出品。ブランドブースへは、24ブランドがポップアップ出店しています。会場には約300種類のバウムクーヘンが大集合する「バウムクーヘン博覧会2026」を紹介します。

バウムクーヘン博覧会2026

会場にはイートインスペースをご用意。「バウムクーヘンBAR 47」では、47種類のバウムウーヘンから、お好きな5種類を選んで食べ比べを楽しめる1皿が登場。価格は550円、ドリンク付きは700円。

47種類のバウムウーヘンから選べる食べ比べ

選んだバウムウーヘンは、1つずつ都道府県別に分かりやすくお皿に盛り付けて提供されます。異なる味わいを食べ比べて、お気に入りをそのまま購入していただけます。

実演販売もたくさん！

会場では、その場で食べ歩きや、購入できる実演販売もたくさん！

ポット型に焼き上げたバウムクーへンに、パティシエ特製のカスタードをたっぷり詰め、表面をブリュレした、「丸福バーム」の催事限定商品「BAUM POT クレーム・ブリュレ」。

BAUM POT クレーム・ブリュレ

随時その場で、パティシエ特製のカスタードを詰めてブリュレされています。ジュワジュワと目でも楽しめ香ばしい香りが漂っています。

AI職人「THEO」も出張中！

会場へは「ユーハイム」のバウムウーヘンを焼き上げる、AI職人「THEO」も出張中！焼きたてふわふわのバウムウーヘンで皆さまをお出迎えしてくれます。

焼きたてバウムウーヘンはワンコイン以下！

THEOが焼きあげた数量限定焼きたてバウムウーヘン。価格は432円とワンコイン以下で購入できます。会場での食べ歩きにもぴったり！1日8回の焼き上がり時間に購入可能。

「バウムクレープ」も販売中

大阪・関西万博のキッチンカーでも大人気だった、ユーハイムのバウムウーヘンの生地で焼いた「バウムクレープ」も販売中。

バウムクーヘンの生地のクレープ

バウムクーヘンの生地のクレープにパティスリーAKITOのミルクジャムをたっぷりと塗った「バウムクレープ ミルクジャム」と、メープルシロップとお砂糖の優しい味わいの「バウムクレープ メイプルシュガー」。会場のみの限定商品。

切りたてバウムウーヘン

１枚から購入可能！「切りたてバウムウーヘン」。お味は「バウムウーヘン プレーン」と「バウムウーヘン サクラ」の2種類をご用意。自分好みの組み合わせで、好きな枚数を購入できるのが嬉しいですね。

バースデーバウムウーヘン

華やかなお花の王冠で彩られた「バースデーバウムウーヘン」春・夏・秋・冬の4種類、デコレーションには、バタークリームを使用。

47都道府県ご当地バウムコーナー

「47 都道府県ご当地バウムコーナー」には、47都道府県からご当地バウムウーヘンが大集結！！

バウムウーヘン総選挙も開催中

バウムウーヘン総選挙も開催されており、「ファイナルクーヘン総選挙投票」にて気に入りのバウムウーヘンに投票する事ができます。

約300種類のバウムクーヘンが大集合する「バウムクーヘン博覧会2026」にて、お気に入りのバウムウーヘンを見つけてみてはいかがでしょうか。

神戸阪急

2026年3月4日(水)~3月9日(月)

兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号

神戸阪急本館9階催場

営業時間：10:00～20:00

※最終日は17:00閉場

※諸事情により営業時間、各種イベントは変更となる可能性がございます。