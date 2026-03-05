パパが仕事から帰ってくるのを待っていた男の子。寝る前のパパとのやり取りが、可愛すぎるとInstagramで話題です。動画に出てくるのは、2歳の男の子ひゅーくん。パパとのおしゃべりが止まらない、微笑ましい姿に「こんなことされたら、寝れない♡」「ずっと見てられる……」と、多くのコメントが寄せられました。



【動画】「パパおやすみ〜♡」からの、最後は塩対応

ママと寝ようとしていたら、パパが仕事から帰ってきたことに気が付き、寝室からパパの顔を見に来たひゅーくん。なかなかおしゃべりが終わらないひゅーくんが可愛らしく、その様子をドア越しにパパが動画を撮影しました。



「明日パパしごと？」と、パパに聞くひゅーくん。パパが「お仕事」と答えると、少し考えて「またあそぼうね〜」と言いながら、顔を出したドアの隙間を徐々に閉めようとするひゅーくん。なんと、この動画を撮影する前から、何度も繰り返されていたというこのやり取り……！パパとのバイバイを惜しむ様子が伝わってきます。



「おやすみなさい〜」とパパが言うと、寂しそうに「おやすみなさい〜」と返すひゅーくん。「はい、ばいば〜い」と、少し後ろに下がりドアをゆっくりと閉めながら、ドアが閉まる最後の最後まで、パパを見つめるひゅーくんの姿が映ります。



バイバイが済んだと思いきや、またドアが開いて「おやすみ〜」とドアの隙間から顔を出すひゅーくん…！「全然寝ないwwww」と、テロップが添えられ「5分以上これやってる（笑）」とママがコメント。そして、しっかりとまたドアを開けて顔を出してしまうひゅーくん。



しばらくの間、パパとの「おやすみ」ラッシュが続き、パパが「一緒に寝る？」と聞いてみると、まさかの「寝ない！」と即座に断るひゅーくん……！直前までの、パパとの別れを惜しむ姿から一変、「寝ない」と繰り返しながら、閉じていくドアにギューっと挟まれた頬とお口が可愛らしく映ります。



そして、ついにドアが閉まったあと、ドアの向こう側から「一緒に寝ない」「今日一緒に寝ない」と何度も繰り返すひゅーくん。パパが大好きでも、一緒に寝るのはママがいいひゅーくんでした。



動画を投稿したママ（@hyu.mogmog）に話を聞きました。



ーーパパとの寝る前のやり取りは、よく見られる光景でしょうか？



「パパが帰宅するとき、ドアが開く音がするとそれまで寝ていてもひゅーくんは起きます。パパに会うのを、毎日楽しみにしているからです。にも関わらず、『パパとは寝ない』と言うのもお決まりのセリフで…（笑）。パパに対しては、とてもツンデレが上手な子です」



ーーパパ目線のひゅーくん、パパはどのような反応をしていましたか？



「パパは仕事で疲れて帰ってきますが、いつもひゅーくんとの5分のやり取りで、疲れが癒されてるそうです。この日も、ひゅーくんがずっと寝ないでお話してくれたので『一緒に寝る？』と聞いたら断られて、笑っていました（笑）」



ーーママから見たひゅーくんは、どのようなお子さまですか？



「家の中ではとってもヤンチャで、毎日走り回っています！明るくて、家族をいつも楽しませてくれます。だけど、外に出ると必ず『こんにちは』『ありがとうございました』を、誰に対しても必ず言うし、飲食店や電車でも静かに過ごすし、友達からは『こんなお利口な2歳は見たことない』とよく言われます。とても良い子です」



パパとバイバイしたくないけど、「一緒に寝ない！」ひゅーくんの素直な姿に多くのコメントが寄せられました。



「かわいい…明日休んじゃいそう♡」

「かわいすぎる！あんなに別れを惜しんでたのに、最後の寝ない連発（笑）面白過ぎた」

「こんな貴重な、寝る前の天使動画よく撮れましたね♡こんな時代の我が子を記録に残せて、何回も幸せを味わえるなんて最高すぎ…」

「最後は振られるんかい！！」

「こんなにパパ大好きなのに、絶対に一緒には寝ないところが沼らせてくるぅぅうう♡」



Instagram（＠hyu.mogmog）やTikTok（@hyu.mogmog）では、パッチリとしたお目目が印象的なひゅーくんの、今しか見られない愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）