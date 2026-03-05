ジムニー超え「地上高」も採用

トヨタのカナダ法人は2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーで、SUVタイプの新型バッテリー式電気自動車（BEV）「bZウッドランド」（日本名：bZ4Xツーリング）を公開しました。

bZは、専用プラットフォームを採用したトヨタ初の本格BEV（バッテリー式電気自動車）として2021年に発表、翌2022年に発売されたSUVです。発売当初、カナダ市場では日本市場と同じ車名「bZ4X」で展開されていましたが、大幅な改良が行われた2026年モデルからbZへと改められました。

そうした新世代bZをベースに、アウトドア志向を強めた派生モデルが、今回発表されたbZウッドランドです。最大の特徴は、リアオーバーハング（後輪中心から後方の寸法）の延長によってラゲッジスペースが拡大された点にあります。

ラゲッジスペースの最大容量は、後席を格納した状態で2120リットル。bZより220リットル広くなっています。また、最大75kgの積載重量に対応するブリッジ型ルーフレールを新たに装備し、アクティブなライフスタイルに応える設計としています。

フロントセクションは基本的にbZと同じですが、リアセクションは専用設計となっており、リアコンビネーションランプが横一文字に配されたワイド感のあるデザインを採用。アウトドアシーンで映えるスタイルであることを視覚的にも強調しています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1670mm。最低地上高は215mmとスズキ「ジムニー」を上回ります。bZと比較して全長が＋140mm、全高が＋20mm、最低地上高が＋10mmとなっています。

パワートレインはeAxle（モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化した駆動システム）を前後輪軸に搭載した4WDで、最高出力375馬力を発生します。

バッテリー容量は74.7kWh、一充電走行距離は最大452km。残量10％から80％まで引き上げるのに要する急速充電時間は約30分となっています。

価格は5万9900カナダドル（約689万円 ※2026年3月初旬時点）から。3月に発売予定です。