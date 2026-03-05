＜速報＞川崎春花が単独首位でホールアウト 河本結、永井花奈ら1差追走
＜ダイキンオーキッドレディス 初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが進行している。ツアー5勝の22歳・川崎春花が1イーグル・4バーディ・2ボギーの「68」をマーク。4アンダー・単独首位でホールアウトしている。
【ライブフォト】きょうの川崎春花さんはミニスカスタイル
1打差2位タイに河本結、永井花奈、岡山絵里、高橋しずく、ルーキーの藤本愛菜。2打差7位タイには鈴木愛、入谷響ら9人が続いている。左手首痛から約8カ月ぶり復帰の小祝さくらはイーブンパー・30位タイ。3連覇を狙う岩井千怜、女王・佐久間朱莉らもイーブンでプレーしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
