＜速報＞原英莉花が米ツアーデビュー 4オン2パットでダボスタート
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。ツアールーキーの原英莉花が日本時間午後2時2分に10番パー4からティオフ。デビュー初日はダブルボギーでのスタートとなった。
【写真】現地で撮影！ 原英莉花の最新セッティング
ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目はグリーン奥のラフ。段越えのアプローチは強く入り、グリーンをオーバーした。4打目は1メートル以内に寄せたが、カップに蹴られてダブルボギー発進となった。古江彩佳は「68」をマークし、日本勢最上位となる4アンダー・6位タイ。渋野日向子、竹田麗央、デビュー戦の櫻井心那は1アンダー・15位タイにつけている。西村優菜はイーブンパー・30位タイ。吉田優利と笹生優花は1オーバー・54位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
美脚！ 原英莉花が秘書になりました【写真】
なつかしい！ 原英莉花のJK時代【写真】
原英莉花が語る、渋野日向子との関係性
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード
【写真】現地で撮影！ 原英莉花の最新セッティング
ティショットはフェアウェイセンターへ。2打目はグリーン奥のラフ。段越えのアプローチは強く入り、グリーンをオーバーした。4打目は1メートル以内に寄せたが、カップに蹴られてダブルボギー発進となった。古江彩佳は「68」をマークし、日本勢最上位となる4アンダー・6位タイ。渋野日向子、竹田麗央、デビュー戦の櫻井心那は1アンダー・15位タイにつけている。西村優菜はイーブンパー・30位タイ。吉田優利と笹生優花は1オーバー・54位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
美脚！ 原英莉花が秘書になりました【写真】
なつかしい！ 原英莉花のJK時代【写真】
原英莉花が語る、渋野日向子との関係性
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード