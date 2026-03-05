木村文乃、残り物を全部使った“冷蔵庫整理ごはん”を披露 夫のリクエストにも応えた食卓に反響「すごーい」「食欲そそられるルックスです」
俳優の木村文乃（38）が4日、自身のインスタグラムを更新。残り物を全部使った“冷蔵庫整理ごはん”を披露した。
【写真】「すごーい」「食欲そそられるルックス」残り物を全部使った“冷蔵庫整理ごはん”を披露した木村文乃
木村は「少し前お出かけ前の冷蔵庫整理ごはん」と、食卓に並んだ彩り豊かなメニューを公開。
「キャベツナスお豆腐の麻婆風」「青梗菜と胡瓜のナムル風」「サツマイモと玉ねぎのおみそ汁」など、手際よく残り物を活用したとは思えないボリューム満点な献立を並べ、「冷蔵庫に残ってたの全部使ったら相変わらずの盛り盛りに」とちゃめっ気交じりにつづった。
さらに、夫がダイエットを開始したそうで「炭水化物はナシでとのリクエストだったから結果的にこの量で丁度良かった」と報告。リクエスト通りに炭水化物を抜きつつも、しっかり満足感のある食卓に仕上げる“神対応”を見せた。また、ハイライトにはわが子用のごはんも紹介されており、家族それぞれのニーズに応える細やかな気遣いがうかがえる。
コメント欄には「すごーい」「食欲そそられるルックスです」「食が進みそう」「素敵すぎる」「おいそう」など、さまざまな声が寄せられている。
木村は、2016年11月に演技講師の男性との結婚を発表するも、19年夏頃に離婚。23年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子出産を報告した。
