女優の南果歩（62）が5日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜金曜前8・00）にゲスト出演。デビューのきっかけについて話した。

兵庫県・尼崎市出身で市制100周年を迎えた際のPR大使も務めた南は、高校を卒業して上京後の1984年に映画「伽耶子のために」（小栗康平監督）のオーディションを受け、2000人以上の中からヒロイン役に選ばれ主役で映画デビューを飾った。

自身のデビューについては「運をこのとき(オーディション時)に使い果たしました。一般公募でしたね。私ただの学生だったので。読売新聞の夕刊にその記事が載っていたんですよ」と説明した上で、「なぜか貧乏学生なのに新聞だけは取っていたんですよ、実家が読売新聞だったので東京に来ても読売新聞を取っていたんですよ。その記事(一般公募の)を見つけて」とオーディションを受けることになったきっかけについて明かした。

さらに「小栗康平監督の『泥の河』という映画がすごく大好きで、東京に出てきて初めて見た映画が『泥の河』だったんですよ。それをきっかけに名画座ってその頃あったので、名画座の中で日本映画に出会うことがあって、小津安二郎、黒澤明、溝口健二、成瀬巳喜男…そういう邦画の名作をたくさん見ていたんですよね」と映画への熱意を語り、「その1年後に小栗監督の2作目のオーディション記事を見つけて、若いので19歳じゃないですか。“私はこれをやるために生まれてきた！”って思って応募しました。それがデビューとなりましたね」と振り返った。