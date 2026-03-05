歌手の荻野目洋子（57）が5日、自身のXを更新。容姿の変化にまつわる報道に苦言を呈した。

「『〇〇が激変』の表現は誹謗にならないのか」と投げかけ。

「景色などの描写に使うならまだしも、生きていれば殆どの人が皆、生物学的に変わる。人に対して変わらない外見ばかりを美化するのは、その人の人生に蓋をするようなもの。子供世代もそれを見ている。表現者も人間である。血の通った人間らしく、泥臭く生きている」とつづった。

「報道する側も、広く公表、伝達する側として責任を持って、人を傷つけない文章を考えてはもらえないだろうか。変化を受け入れられる人生でなければ、このご時世やっていけないぞ！ってね」と記した。

続く投稿で「千葉雄大さんのネット記事を読んで、なんだか不快な気持ちになった」と具体的な名前を挙げ、不快感を吐露。「年代によってイメージを変えることに対しての内容。素敵な変化だと思うのに」とつづった。

この投稿に、フォロワーは「本当にそうですよ」「自分もそれは感じています」「言われた側が嫌な気分になったなら誹謗なのではないかと思います」「“激変”という表現を誹謗中傷扱いにするのは少し行き過ぎではないでしょうか」などさまざまな声が寄せられている。