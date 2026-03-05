西野未姫「大量生産」手作りおやき＆味噌汁調理中ショット公開「美味しそう」「具だくさんでボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】元AKB48でタレントの西野未姫が3月5日、自身のInstagramを更新。調理中の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「おやきと味噌汁大量生産」
西野は「おやきと味噌汁大量生産」と報告。フライパンいっぱいに並んだ野菜たっぷりのおやきと、具だくさんの味噌汁を同時に調理する写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「大量生産すごい」「真似したい」「具だくさんでボリューム満点」といったコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、手作りおやき＆味噌汁を披露
◆西野未姫の手料理に反響
