【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】

阪元裕吾監督の映画「ベイビーわるきゅーれ」はインパクトがあった。日常生活はぐだぐだの女子高生が凄腕の「殺し屋」として暗躍するのだ。銃器も自在に使いこなしていた高石あかりは、今や「ばけばけ」で堂々の主演女優である。

そして阪元監督の最新作が「俺たちバッドバーバーズ」（テレビ東京系）だ。主人公は女子高生ならぬ理容師。家業の理容室を継いだ月白司（草川拓弥）には“別の顔”がある。客が持ち込んだトラブルを解決する、裏社会の便利屋「裏用師（りようし）」だ。

そんな司の元で裏用師見習いとなったのが、本来は理容師の日暮歩（中島歩=写真）。ドラマはこの珍コンビの同居生活と裏稼業を描いていく。悪徳金融業者やブラック芸能事務所を相手に、実力行使も辞さない大活躍だ。

理容室という静的で生活感のある空間と、裏稼業の暴力的で動的な世界が、ひとつの物語の中に混在する。しかも「日常のゆるさ」と「突発的な暴力」が地続きで、そして同じ温度で扱われているのだ。まさに阪元監督ならではであり、理容師版「ベイビーわるきゅーれ」と言っていい。

中島は朝ドラ「あんぱん」で見せた柔らかさと陰りにコメディーセンスを加えて好演。暴力場面にも生活感を漂わせ、草川との掛け合いでは阪元作品特有の“間”を生んでいる。今後さらなるブレークが期待できそうだ。

（碓井広義／メディア文化評論家）