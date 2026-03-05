ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国全人代、初の「部長通路」取材 中国全人代、初の「部長通路」取材 中国全人代、初の「部長通路」取材 2026年3月5日 15時3分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、取材に応じる科学技術部の陰和俊（いん・わしゅん）部長。（北京＝新華社記者／李鑫） 【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は5日、北京の人民大会堂で、閣僚らがメディアの質問に答える特設スペース「部長通路」の初回の取材活動が行われた。５日、取材に応じる科学技術部の陰和俊部長。（北京＝新華社記者／王曦）５日、取材に応じる科学技術部の陰和俊部長。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、取材に応じる工業情報化部の李楽成（り・らくせい）部長。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、取材に応じる工業情報化部の李楽成部長。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、取材に応じる国務院国有資産監督管理委員会の張玉卓（ちょう・ぎょくたく）主任。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、取材に応じる国務院国有資産監督管理委員会の張玉卓主任。（北京＝新華社記者／李鑫）５日、会場で取材する記者たち。（北京＝新華社記者／王曦） リンクをコピーする みんなの感想は？