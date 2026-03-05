◇2026WBC強化試合 アメリカ14-4ロッキーズ(ソルト・リバー・フィールズ・アット・トーキング・スティック)

WBC(ワールドベースボールクラシック)の強化試合が行われ、アメリカ代表のアーロン・ジャッジ選手に代表初アーチが生まれました。

2年連続3度目のア・リーグMVPに輝くなど圧倒的な実力を誇るジャッジ選手ですが、アメリカ代表としてWBCに出場するのは今大会が初めて。それでもメジャーを代表する強打者がキャプテンとしてチームを引っ張ります。

日本時間5日、ロッキーズとの強化試合に「3番・ライト」で出場したジャッジ選手。初回の第1打席から、内角に投じられたカットボールを空高く打ち上げると、打球はフェンスを軽々と越えてレフト中央の芝生席に。この特大アーチ弾が、ジャッジ選手にとってアメリカ代表第1号となりました。

チームは、強力打線が5本のホームランと爆発し、ロッキーズに14-4で勝利。大会開幕前に、スター選手勢揃いのアメリカ代表がその実力を示す形になりました。

アメリカは日本時間7日にブラジルと初戦を迎えます。