お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、4日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。若手時代のエピソードを披露した。

直属の上司が2、3年で替わるため、関係性を築くことに苦労しているという20代女性の悩みを受け、吉田は「霜降り明星」粗品に「例えば上司に何か嫌なことをされたこととかある？」と質問。「先輩も上司やし、俺らやったら吉本の社員も上司やんか」と例えた。

すると粗品は「若手の時は結構」と経験がある様子。とくに相手へ言い返すことなく、内に秘めて相方と原動力にしていたと話すと、吉田は「俺は結構、言うてた」と告白。その社員や先輩芸人も同乗していたロケバス車内でのエピソードを披露した。

何気ない雑談中、吉田がしゃべり終えると、その社員は「オチないんか、お前？」と絡んできたといい、「とにかく、そんなんばっかり言うやつがいた」と回想。「ずっと腹立ってたから、次この人がしゃべってオチがなかった時に、“オチないやんけ、お前も！”」と言い返した。車内の空気は凍り付いたが、吉田は「でも今めっちゃ仲ええで」と後日談を付け加えていた。