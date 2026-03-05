関西大学は５日、２６年度の客員教授を決定したと発表。俳優の藤原紀香が加わった。

藤原は舞台、映像などで活躍する傍ら、国際教育支援を２０年以上継続していることなどが、招聘の理由。夫の片岡愛之助もすでに同大学の客員教授となっており、再任されたことも併せて発表された。

同大学は藤原の招聘理由について、「阪神・淡路大震災を経験された思いから、『社会の役に立ちたい』との志を胸に大学卒業後に上京され、ドラマ・映画・舞台など俳優としての活動を軸に、アテネオリンピックキャスターや音楽番組の司会、声優、ＣＭなど、３４年にわたり第一線で活動の幅を広げてこられた実績を有する傍ら、芸能活動と並行して社会貢献活動を継続してこられた点にあります」と説明している。

また、アフガニスタンの子供達との交流や、国連から写真家としての要請を受け、独立後の東ティモールへ赴き、国連本部で写真展を開催するなど「国際社会への貢献活動も継続的に行ってこられた」ことや、チャリティー活動にも熱心であることから「これらの豊富な経験とお考えを、本学の未来を担う学生たちにご教授いただきたいと考え、客員教授へのご就任をお願い申し上げました」としている。

紀香は「このたび関西大学の客員教授を拝命し、大変光栄に存じます。大それたことを申し上げられる立場ではございませんが、これまでの活動や社会との関わりの中で得てきた経験や、そこから生まれた考え方を学生の皆様と分かち合いながら、共に学び合える時間を持てればと思っております」とのコメントを発表した。

２６年度の同大学の客員教授は、ジャーナリストの池上彰氏、大阪万博のパビリオンなどで話題となった研究者でメディアアーティストの落合陽一氏、紀香の夫・片岡愛之助らが名を連ねる。