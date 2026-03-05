お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。先輩コンビのライブタイトルを「こんなつまんなそうなタイトル」と痛烈にダメ出しする場面があった。

この日は芥川賞作家でお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹げゲスト出演。又吉とはかつて「サルゴリラ」児玉智洋とともに約3年ほど、ルームシェアしていた仲で、デビュー前から親しくしている。

向井は、現在、又吉の相方の綾部祐二が米国から日本へ一時帰国中であることに触れ、2人の配信トークライブ「ルームメイト！ 綾子と又子の痛快トーク！」について言及。

向井はライブの内容自体は好評で、配信も好調であるとしつつも、「こんなつまらなそうなタイトル……トークライブの題名として非常に良くないと思うんですけど」と、身内同然の仲だからこその毒舌でバッサリ切り捨てた。

又吉は「これ僕じゃない」としつつ「配信ライブの前に綾部から1回LINEきて、“お前は又子だよな？直子じゃないよな”って確認がきたの。俺が考えたんじゃないから知らんよ、俺は」と苦笑した。