品川庄司の庄司智春が自身のInstagramを更新し、妻・藤本美貴とスザンヌとの3ショットを披露した。

【写真】庄司智春と藤本美貴夫妻と、自作のうちわを持ったスザンヌのレアな3ショット

■藤本美貴のバースデーライブ大阪公演にスザンヌがゲスト出演

2月26日に誕生日を迎えた藤本。3月1日には、大阪・なんばHatchで『藤本美貴 BIRTH DAY TALK&LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！」～41歳お祝いされる準備できてます～』を開催した。

庄司は「ミキティライブ 大阪・なんばHatch ゲスト出演していたスザンヌちゃん 久しぶりに会えて嬉しかった！！元気そうで良かった！うちわは手作りらしい」とコメントし、1枚の写真を公開。お団子ヘアの藤本が中央に立ち、左には自作のうちわやグッズを持ったスザンヌ、右には黒いTシャツ姿の庄司が並んでいる。続けて「ヘキサゴンでトモとスザンヌというユニット組んでてウェディングソング歌ってました。スザンヌちゃんが熊本でやってる旅館に今度遊びに行く約束もしました。こういう再会は嬉しいね！」と、スザンヌとの再会を喜んだ。

SNSには「素敵な仲間ですね」「最高です」と喜ぶ声が集まっている。

なお、スザンヌも自身のSNSを更新。藤本との2ショットや自作のうちわを公開している。

■誕生日当日には夫婦だけで打ち上げ＆お祝いを

誕生日当日の2月26日には、東京・LINE CUBE SHIBUYAでバースデー公演を開催。

庄司は「#俺のオンナ」というハッシュタグを添えて「誕生日の日にLINE CUBE SHIBUYAでのライブを終えてバタバタと1杯だけ2人で打ち上げ＆バースデーをしました（髪がそのまま）。無事ライブを終えた安堵感と誕生日を迎えたお祝いとでとてもひょうきんな顔を頂きました。（3枚目）。ライブ大成功と誕生日おめでとうございます！」とライブの成功と誕生日を祝福した。続けて「そして彼女はこの数分後自宅に帰りママに戻るのであった」とコメントし、お団子ヘアの藤本がジョッキに入ったビールをおいしそうに飲む様子を収めた3枚のショットを投稿。

夫婦仲の良さが伝わる投稿に「ふたりとも素敵です」「いい顔してますね」「可愛すぎる」といった声が寄せられている。