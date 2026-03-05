5日15時現在の日経平均株価は前日比1131.85円（2.09％）高の5万5377.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1456、値下がりは120、変わらずは14と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を246.01円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が134.77円、東エレク <8035>が107.30円、信越化 <4063>が53.15円、ＴＤＫ <6762>が49.39円と続く。



マイナス寄与度は9.36円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、ネクソン <3659>が5.45円、中外薬 <4519>が4.71円、任天堂 <7974>が4.38円、花王 <4452>が3.98円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、銀行、保険と続く。値下がり上位にはその他製品、空運、食料が並んでいる。



