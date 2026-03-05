「怪談」で知られる明治の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）を支えた教育者、西田千太郎（１８６２〜９７年）の旧居の保全活動に、松江市の市民団体が取り組んでいる。

八雲と妻セツを題材にしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、俳優の吉沢亮さんが演じる教育者のモデルとなった人物で、命日の１５日に遺徳をしのぶ法要を初めて営む。“朝ドラ効果”を追い風に、老朽化が進む旧居を修繕し、活用につなげる狙いだ。

内部に数多く残る八雲に関する史料

西田は松江市出身。英語が堪能で将来を嘱望されたが、経済的な理由で大学に進学できず地元に残り、島根県尋常中学校（現・島根県立松江北高）で教頭を務めた。英語教師として着任した八雲を公私にわたって支えたが、結核を患って３４歳で死去した。朝ドラでは、吉沢さん演じる錦織友一が、八雲をモデルにした「ヘブン先生」に寄り添う姿が描かれている。

西田が１８歳から亡くなるまで過ごした旧居は、当時のまま子孫が暮らした後、長年空き家となっていた。八雲に関する史料が内部に多く残されており、市民らが保全を目的に昨年６月、一般社団法人「まちなかプラン」（松江市）を設立して活動を開始。同法人によると、昨秋の朝ドラ開始後は１日５〜１０人が訪れるという。さらに旧居活用の機運を盛り上げようと、本格的な活動に乗り出した。

今月１日、修繕のためのクラウドファンディングを開始し、５日までに約１５０万円が集まった。１５日には遺徳をしのぶ法要を初めて開く予定で、兵庫県に住む子孫が位牌（いはい）を持参し、同法人や、八雲の顕彰・研究を続けてきた「八雲会」のメンバーら約２０人が参列する。今岡克己・同法人理事長が、八雲が多く登場する西田の日記の一節を紹介し、終了後は市民らが参加できる流れ焼香の場を設ける。

今岡理事長は「松江時代に西田との出会いがなければ、小泉八雲は誕生しなかった。西田の存在は大きく、情報交換や文化交流の場でもあった旧居を拠点に、功績を広く伝えていきたい」と話している。