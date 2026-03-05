東京Vは5日、J1百年構想リーグの次戦、鹿島戦（7日、メルスタ）へ向けて非公開練習を行った。終了後に城福浩監督（64）が取材対応し、「ケガ人も出ている中で、苦しい台所というか、成長するチャンスと捉えるか、今こそ我々のあるべき姿を見せる」と闘志を見せた。

開幕からPK勝ちも含めて“3連勝”したが、前節横浜戦で初黒星。首位も明け渡した。ケガ人も出ているが、城福監督は「横浜は（それまで）勝っていなかった。全く違う試合になると予想したが、選手にしっかり伝えきれなかった。予想していても、伝わらないと何もしていないのと一緒」。前半終了間際と後半開始直後、気が緩む可能性の高い時間帯での3失点を反省し、課題克服の練習をした様子だ。さらに「相手のストロングを恐れるだけでなく、我々が何をやりたいか、見せたいか、そういうメンタリティーで選手をピッチに立たせるように準備したい」と続けた。

鹿島には昨季J1リーグで2戦2敗だっただけに、城福監督としてもこの試合にかける思いは強い。「昨季はアウェーで大人と子供みたいなサッカーをしてしまった。ホーム最終戦でもあの試合をして勝ち点ゼロ」と振りかえる。

MF森田も「緩いところがあると、やられる。反省を生かさないと勝てない。昨年より高さがなくなっているが、高さでというよりマークのずれ、どうしようもない失点ではない。しっかり準備したい」と気持ちを切り換えた。