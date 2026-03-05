◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(5日)

WBC（ワールドベースボールクラシック）が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンド。各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出できます。

5日に日本開催のプールCでオープニングマッチとなるオーストラリア−チャイニーズ・タイペイの試合がスタート。オーストラリアはロバート・パーキンス選手、トラビス・バザーナ選手のホームランで全3得点。オーストラリア投手陣はチャイニーズ・タイペイ打線を3安打に抑え、3−0で完封勝利。初戦白星発進となっています。

同日夜には、同じくプールCの韓国−チェコが開催。日本代表・侍ジャパンの初戦は6日、すでに1敗を喫しているチャイニーズ・タイペイとの対戦となっています。プエルトリコ開催のプールA、アメリカ開催のプールB、Dは日本時間7日に初戦が行われます。

【プールC】

＜5日＞

オーストラリア 3−0 チャイニーズ・タイペイ

韓国−チェコ

＜6日＞

チェコ−オーストラリア

日本−チャイニーズ・タイペイ

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 チャイニーズ・タイペイ7日 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ