【WBC開幕】オーストラリアがチャイニーズ・タイペイに2HRで完封勝利スタート 侍ジャパンは6日初戦
◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(5日)
WBC（ワールドベースボールクラシック）が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンド。各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出できます。
5日に日本開催のプールCでオープニングマッチとなるオーストラリア−チャイニーズ・タイペイの試合がスタート。オーストラリアはロバート・パーキンス選手、トラビス・バザーナ選手のホームランで全3得点。オーストラリア投手陣はチャイニーズ・タイペイ打線を3安打に抑え、3−0で完封勝利。初戦白星発進となっています。
同日夜には、同じくプールCの韓国−チェコが開催。日本代表・侍ジャパンの初戦は6日、すでに1敗を喫しているチャイニーズ・タイペイとの対戦となっています。プエルトリコ開催のプールA、アメリカ開催のプールB、Dは日本時間7日に初戦が行われます。
【プールC】
＜5日＞
オーストラリア 3−0 チャイニーズ・タイペイ
韓国−チェコ
＜6日＞
チェコ−オーストラリア
日本−チャイニーズ・タイペイ
＜1次ラウンド＞
6日 チャイニーズ・タイペイ
7日 韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ