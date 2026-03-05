こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、スタイリッシュなスケルトンデザインと、重低音際立つ高音質、適切なアクティブノイズキャンセリングで人気を集める、Nothing（ナッシング）のワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

最大45dBのANCとスマートアルゴリズムで、ノイズを徹底カット！ Nothing Ear」が35%オフに！

最大45dBのアクティブノイズキャンセリング（ANC）や、自由度の高いイコライザー調整、低音をリアルタイム強化するBassエンハンスなど、音質を徹底的にチューニング可能。

Nothing（ナッシング）のワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」が、Amazonで35%オフに！

最大45dBと強力なアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載。専用のスマートANCアルゴリズムが、イヤホンと外耳道の間で発生するノイズ漏れを検知し、最適なノイズキャンセリング強度へ自動調整します。

アダプティブANCにより、周囲の環境ノイズをリアルタイムで分析し、より効果的な静音空間を構築。通勤や移動中でも音楽に集中できるワイヤレスイヤホンですよ。

進化したイコライザーとBassエンハンスで理想の音へ

音質カスタマイズの自由度が高いのも魅力。進化したイコライザー機能では、高音域や低音域を細かく調整でき、Qファクターや周波数制御を使った高度なチューニングが可能です。作成した音質プロファイルはQRコードで共有することも。

Bassエンハンス機能では、音楽内の低周波数をリアルタイムで検知して強化。ビートの輪郭がはっきりし、迫力ある重低音を体感できます。

ドイツのオーディオテック企業Mimiと共同開発したパーソナルサウンドプロファイルにも対応。個々の聴力に合わせてイコライザーを自動調整し、最適な音質を実現します。

バッテリー性能も優秀で、最大40.5時間の再生、イヤホン単体でも最大8.5時間の連続再生が可能。10分の急速充電で最大10時間再生に対応し、2.5Wワイヤレス充電もサポートしています。

Nothing (ナッシング) ワイヤレスイヤホン Nothing Ear【VGP 2025 金賞】ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大40.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/急速充電/ハイレゾオーディオ/iPhone&Android対応/ブラック 14,800円 （35%オフ）

なお、上記の表示価格は2026年3月5日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

