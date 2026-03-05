悪循環の元だった床置きトイレブラシ。山崎実業の浮かせるホルダーに変えたら超快適だった
お手洗いの床掃除で困るのが、トイレブラシスタンド周辺のホコリ。
ホコリが溜まってしまうと触りたくなくて、どんどん汚れが溜まり悪循環に……。
ホコリが溜まりやすい “床置きスタンド” のストレス
そんな悪循環をスッキリなくしてくれたのは、山崎実業の「ウォール流せるトイレブラシ＆替えブラシホルダー」。
わが家では「スクラビングバブル 流せるトイレブラシ」を使っているのですが、どうもスタンドにホコリが溜まりやすくて……。
こんなふうに床にスタンドを置いていると、気をつけていても周辺にホコリ玉ができてしまうことも。
そこで見つけたのがこのホルダー。
ブラシの先を目隠ししながら、ホコリが溜まらないように収納できるようになったのです。
石こうボードピンで浮かせて設置
こちらのアイテムは、石こうボードピンで浮かせて設置する仕組み。
たったの3分くらいで設置することができましたよ。
説明書の定規を「取り付けピース」の設置位置の目安にして……
石こうボードピンを6カ所打ち込みます。
そして、本体を取り付けピースの位置に合わせて、上からはめ込むだけ。
これだけ簡単に設置できるのに、耐荷重1.5kgとトイレブラシの収納には十分な強度です。
替えブラシまで一緒に管理できる！
このホルダーが便利なのは、トイレブラシ本体だけではなく、替えブラシまで一緒に収納できるところ。
替えブラシを約14個収納可能で、12個入の替えブラシが1袋丸ごと入りましたよ。
これまではその都度袋から取り出していたところ、ホルダーのおかげで管理がとてもラクに。
フラップ式の引き出しは、取り外し可能。
水洗いもできるし、替えブラシの補充にも便利です。
トイレブラシをなるべく清潔に管理するには、言うことなしの使いやすさ……！
トイレブラシの床置きをやめて、浮かせたことによってスタンド周辺のホコリのストレスから解放されました。
そして、ブラシの先が見えているとなんとなく「うっ」っとなっていたのですが、目隠しもできてとっても快適です！
Photo: mio