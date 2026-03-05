「楽ちん × オシャレ」イイとこ取り！【ハニーズ】40・50代に嬉しい♡「きれいめスカート」

そろそろ本格的に春服を揃えたい時期。ミドル世代がこれから買うなら、楽ちん & オシャレなスカートが正解かも。寒さが緩んでくる今こそ、軽やかなスカートの出番が多くなるはず。そこで今回は【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】でゲットできる、「きれいめスカート」に注目しました。上品なデザインながら、ウエストゴムで楽に穿けそうなのも魅力。ぜひワードローブに迎えて。

インもアウトもオシャレに決まるタックスカート

【GLACIER lusso】「ウエストタックスカート」\4,980（税込）

ウエストに細かいタックを施したスカート。インでもアウトでもサマになるため、着こなしのバリエーションが広がりそうです。広がりすぎないシルエットが上品で、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。公式サイトには「ウエストは総ゴムで着心地抜群」とあり、楽な履き心地が期待できます。ジャケットと合わせてきれいめに仕上げたり、ラフなTシャツでカジュアルに落とし込むのも◎

タイトなのに楽ちんなIラインスカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

ストンと落ちるナローシルエットで、きれい見えが狙えるスカート。公式サイトには「ウエスト総ゴムで楽々なはき心地」とあり、窮屈感が苦手な人にもフィットしそう。フロントは隠しゴムになっているため、タックインスタイルも綺麗に決まります。シンプルなデザインなので柄物のトップスとも好相性。カジュアルなロゴTシャツと合わせても、大人顔に引き寄せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M