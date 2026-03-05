プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが５日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」で歌手の島谷ひとみが入場テーマソング「太陽神」を生で歌唱することを発表した。

会見には島谷が登場し「フワちゃんです」とジョークを投げかけ「新たな曲を書き下ろしました。『太陽神Ｐｒｉｓｍ』を作りました」と２２日に新テーマソングを発表することを明かした。

「太陽神Ｐｒｉｓｍ」は、Ｓａｒｅｅｅも作詞に関わり、ＭＶにも出演した。Ｓａｒｅｅｅは「３月２２日が現太陽神で入場する最後の日です」と明かし、島谷が会場で歌うことに「夢がかなう。一緒に夢がかなう瞬間を見に来てください」と感動を表した。

歌うタイミングをＳａｒｅｅｅは「生歌で入場したい」で希望したが島谷は「来てからのお楽しみ。今から決めます」とベールに包んだ。さらに新テーマソング「太陽神Ｐｒｉｓｍ」を「神々しいＳａｒｅｅｅちゃんをイメージ。戦う姿を見てファンは生きるエネルギー、光をいただいている。その向上心を歌に込めました。サビはみんなが拳を突き上げてくれたら」と明かした。

Ｓａｒｅｅｅは、デビュー２年目に当時のスタッフから島谷の「太陽神」を薦められテーマソングに決めた。島谷はファンから、このことを聞き感動しお忍びでＳａｒｅｅｅの試合を観戦したという。２年前に初めて会食し意気投合。今回の新曲の製作が実現した。

島谷は、これからのＳａｒｅｅｅへ「プロレス界を引っ張る存在になって欲しい。若い子たちに生きる根性を養っていける影響を与えてほしい」とエールを送り「一生、応援し続けます」と約束した。

横浜でＳａｒｅｅｅはメインイベントの１５周年記念スペシャルタッグマッチでＳａｒｅｅｅは、彩羽匠との「スパークラッシュ」でスターダムのＩＷＧＰ女子王者・朱里とセンダイガールズの橋本千紘と対戦する。

◆３・２２横浜武道館決定済みカード

▼メインイベントＳａｒｅｅｅ１５周年記念スペシャルタッグマッチ 時間無制限１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ 朱里、橋本千紘

▼セミファイナル スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

伊藤薫 ｖｓ なつぽい

▼第４試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

暁千華、ジャガー横田、井上貴子 ｖｓ フワちゃん、神取忍、堀田祐美子

▼第３試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

Ｘ ｖｓ 黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン

▼第２試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

ＶＥＮＹ ｖｓ ＨＡＮＡＫＯ

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク ｖｓ 里奈、藤原あむ

▼ダークマッチ シングルマッチ １０分１本勝負

望天セレネ ｖｓ 古沢稀杏