Ｓａｒｅｅｅ（左）と島谷ひとみ

　プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが５日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ　〜Ｃｈａｐｔｅｒ　Ｘ〜」で歌手の島谷ひとみが入場テーマソング「太陽神」を生で歌唱することを発表した。

　会見には島谷が登場し「フワちゃんです」とジョークを投げかけ「新たな曲を書き下ろしました。『太陽神Ｐｒｉｓｍ』を作りました」と２２日に新テーマソングを発表することを明かした。

　「太陽神Ｐｒｉｓｍ」は、Ｓａｒｅｅｅも作詞に関わり、ＭＶにも出演した。Ｓａｒｅｅｅは「３月２２日が現太陽神で入場する最後の日です」と明かし、島谷が会場で歌うことに「夢がかなう。一緒に夢がかなう瞬間を見に来てください」と感動を表した。

　歌うタイミングをＳａｒｅｅｅは「生歌で入場したい」で希望したが島谷は「来てからのお楽しみ。今から決めます」とベールに包んだ。さらに新テーマソング「太陽神Ｐｒｉｓｍ」を「神々しいＳａｒｅｅｅちゃんをイメージ。戦う姿を見てファンは生きるエネルギー、光をいただいている。その向上心を歌に込めました。サビはみんなが拳を突き上げてくれたら」と明かした。

　Ｓａｒｅｅｅは、デビュー２年目に当時のスタッフから島谷の「太陽神」を薦められテーマソングに決めた。島谷はファンから、このことを聞き感動しお忍びでＳａｒｅｅｅの試合を観戦したという。２年前に初めて会食し意気投合。今回の新曲の製作が実現した。

　島谷は、これからのＳａｒｅｅｅへ「プロレス界を引っ張る存在になって欲しい。若い子たちに生きる根性を養っていける影響を与えてほしい」とエールを送り「一生、応援し続けます」と約束した。

　横浜でＳａｒｅｅｅはメインイベントの１５周年記念スペシャルタッグマッチでＳａｒｅｅｅは、彩羽匠との「スパークラッシュ」でスターダムのＩＷＧＰ女子王者・朱里とセンダイガールズの橋本千紘と対戦する。

◆３・２２横浜武道館決定済みカード

　▼メインイベントＳａｒｅｅｅ１５周年記念スペシャルタッグマッチ　時間無制限１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠　ｖｓ　朱里、橋本千紘

　▼セミファイナル　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

伊藤薫　ｖｓ　なつぽい

　▼第４試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

暁千華、ジャガー横田、井上貴子　ｖｓ　フワちゃん、神取忍、堀田祐美子

　

　▼第３試合　シングルマッチ　２０分１本勝負

Ｘ　ｖｓ　黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパン

　▼第２試合　シングルマッチ　２０分１本勝負

ＶＥＮＹ　ｖｓ　ＨＡＮＡＫＯ

　▼第１試合　タッグマッチ　２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク　ｖｓ　里奈、藤原あむ

　▼ダークマッチ　シングルマッチ　１０分１本勝負

望天セレネ　ｖｓ　古沢稀杏