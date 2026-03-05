元ＡＫＢ４８の柏木由紀が５日、都内で行われた「ＢｅｌｉＥＶＥ カンファレンス２０２６」に出席した。

イベントカラーに合わせた鮮やかな紫色のワンピース姿で登場した。２００７年、ＡＫＢ４８３期生として加入。１７年間所属したグループを卒業した時を振り返り「人生の半分くらいＡＫＢの柏木として生きてきた。ＡＫＢじゃない自分をほとんど知らないまま大人になったので、卒業前の不安がありました。いつ卒業するのか、後輩ばかりになった時にどういう立ち位置でいたらいいのか、グループ時代は悩みが多かったと思います」と告白。特に２０代後半はモチベーションも下がっていたが、救ってくれたのはグループの後輩たちだった。「楽屋で気軽に話しかけてくれた。『何かあったら私たちに言って下さい』って。後輩が支えてくれたのが大きかったですね。逆に最年長として開き直って、みんなを引っ張るぞって切り替えられました」と感謝した。

グループを卒業して２年が経過した。「休みたい時に休んで、自分の時間が取れるようになった。卒業したら一個人を必要としてもらえると思えるようになって、自己肯定感が少しずつ上げられています」と充実の表情を浮かべた。

ＡＩを活用したキャリア相談サービス「ＢｅｌｉＥＶＥ Ｍｅｎｔｏｒｓ」を体験。プライベートと仕事の両立について相談し、ＡＩの的確な回答を受けると「ＡＫＢの総監督だった、たかみなさん（＝高橋みなみ）みたい。本人にはなかなか相談できないけど、たかみなさんから返ってきたみたい」と感激していた。