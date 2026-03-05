山口もえ、夫・田中裕二は「マリオのノコノコ」 小藪から「クッパくらい」とつっこみ受ける
3児の母でタレントの山口もえ（48）が5日、都内で開催された「子育てとキャリアに関するお悩み相談室」に2児の父でお笑い芸人の小籔千豊（52）と共に登壇した。子育てしながら芸能界でキャリアを積み重ねた2人が、夫婦の対話の極意を明かした。
【写真】珍しいペア？仲良く話す山口もえ＆小籔千豊
山口が大切にしていることは「感じたこと、思ったことは”言葉”にする！」ということ。「夫婦で長く一緒にいるから『言葉にしなくてもわかるだろう』というのではなく、自分が思っていることを相手に気持ちを伝えることってすごく大事だなと思います」と熱弁する。
また、けんかしても次の日に持ち込まないようにしていると言う。家庭では夫・田中裕二がすぐに謝るそうで「夫が秒殺されちゃうんですよね。スーパーマリオでみると『ノコノコ』」と話すと、小藪からすかさず「もっとすごい人。クッパくらい」と突っ込まれ、会場は笑いに包まれた。
小藪は「常に”そもそも”を念頭に置く」ということを大切にしていると言う。結婚した理由や結婚した時の気持ち、参列してくれた人のこと、子どもが生まれた瞬間を思い出して、自分がどう思ったのかを振り返るという。「子どもはおもちゃでもなければ、インスタに載せて『いいね』をもらうためのグッズでもない。一人の大人を育てている」と力を込め、「大前提、家族は仲が良いことが良い、子どもに頭ごなしに切れる方がダメだよね、みたいな”当たり前”を思い返せば収まることもたくさんあると思います。僕も全然手出来てないですけど」と話した。
同イベントは、伊藤忠商事「そだキャリ+」ローンチ発表会の一環として開かれた。「そだキャリ+」は子育てしながら働く社員のキャリアと子育ての両立支援サービス。イベントでは、2人のもとに届いた「お悩み」に対してアドバイスなども行われた。
