ドライブを楽しんでいたご夫婦とハスキー姉弟。運転席にはパパさん、助手席には弟ハスキーくんが乗っていて…。まるで恋人同士のような光景が話題になっているのです。

思わずニヤけてしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、3.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『手の置き場所よｗ』ドライブ中の夫と大型犬を、後部座席から撮影したら…思わずニヤける『後ろ姿』】

ドライブ中の夫とハスキー犬

Xアカウント『@remchan_0215』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ロズ」くんとパパさんのお姿。

この日もご家族でお出かけ、ドライブを楽しんでいたのだそう。運転席にはパパさん、助手席にはロズくん。ママさん曰く、『最近、助手席には座れていない』そうでこの日の助手席はロズくんが勝ち取ったそう。

まるで『恋人同士のような後ろ姿』に反響

ママさんが何気なく前に目線を向けると…まるで恋人同士のような光景が広がっていたといいます。肘掛けを上手に利用し、パパさんの腕に自分のおててを乗せていたというロズくん。

まるで手を繋いでいるかのような、彼女が甘えているかのようなあざとすぎる仕草を見せたのだそう。

しかし、振り返る横顔はあまりにもイケメン…という情報過多なその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「一瞬奥さんかと！！ラブラブやなあと思ってあれ？手の形おかしいな？？ん？？耳？？ってなりました」「付き合いたてのカップルかよ」「彼女みたいｗｗ」「何気ないのが良いね」「彼女ポジですね」「ラブラブで可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しハスキー姉弟の日常

2025年4月16日生まれのロズくんは、絶賛すくすく成長中の男の子。遊び好きでわんぱく、とっても甘えん坊なロズくんは『天真爛漫』という言葉がぴったりな性格の持ち主。

2022年2月15日生まれの「レム」ちゃんという姉ハスキーの存在も。飼い主さんと共にさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でのんびり過ごしたり…その日常はハスキーの魅力に溢れており、愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分たちらしくマイペースにのびのびと暮らすレムちゃん、ロズくんのお姿はシベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@remchan_0215」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。