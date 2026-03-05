小倉優子、夕食に『コストコ』の品を堪能「厚切りでびっくりしました」

タレントの小倉優子が4日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した牛タンを夕食にとったことや、食と美容に関する持論をつづった。

この日、小倉は「昨夜は、コストコの牛タンを焼きました！」と切り出し「厚切りでびっくりしました」と報告。調理法について「両面焼いてから、アルミホイルで包んで中まで火を通しました」と説明し、夕食の写真を公開した。続けて「プラスで納豆も食べたので、タンパク質がしっかり食べられました」と明かし「久しぶりに『名匠』を使ったら、やっぱり美味しい」とお気に入りの味噌についてもつづった。

その後、更新したブログでは最近読んだという、食事術に関する本を紹介し「読みやすくて、とても分かりやすかったです」とコメント。「私は糖質過多になないように気をつけなきゃ！」とつづる一方で「ただ、甘いものは心の栄養にもなるので1日1回OKにしちゃいます」とマイルールを明かした。

最後に「内臓から健康になることが美容に繋がる」と述べ「なので、高級クリームを買うより食材に投資したいです」と自身の考えを明かし、ブログを締めくくった。