ニューヨーク嶋佐和也、「貯めに貯めた」ネットショップのポイントの“不正使用”被害を告白「これ泣き寝入りするしかないんですか？」
お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也（39）が3日、自身のXを更新。ネットショップのポイントが“不正使用”されたことを告白した。
【写真】「緑茶割りばっか飲む女」のものまねを披露した嶋佐和也
嶋佐は「某ネットショップサイトで貯めに貯めたポイントが不正利用されて全て無くなってしまってました。問い合わせたところ不正利用だと確認が取れたのですが無くなったポイントを補填するのは難しいとの事。え？なんで？これ泣き寝入りするしかないんですか？」と悲痛に報告した。
この報告を見たフォロワーからは「泣き寝入りなんて絶対あかん！ すぐに消費生活センターか、警察のサイバー犯罪窓口に相談や」「どこかわかりませんが、全員が同じ回答するわけじゃないので何度も問い合わせるが吉ですよ」「こわすぎ」「実名を書くべき 実名書くと見栄っ張りな企業さんは即対応してくれます」など多くのアドバイスのほか、同様に不正使用に遭ったが警察や窓口などに相談し、ポイントが戻ってきたという経験談も寄せられた。
