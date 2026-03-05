“最強開運日”で大混雑 都内の人気神社が再三のお願い「節度ある言動をお守りください」
「天赦日」「一粒万倍日」「寅の日」「大安」が重なる「四重吉日」となるきょう5日、東京・中央区日本橋小網町の小網神社の公式Xでは、混雑のため複数回にわたって参拝客にお願いが投稿された。
同神社によると「9:20現在、参拝の列は近隣ビルを3周するほどの混雑」となったそうで、「誠に申し訳ございませんが、今後さらに列が延びた場合は、安全確保のためこれからの参拝のお並びをお断りする場合がございます。また、授与所につきましても同様に、お並びをお断りさせていただく場合がございます」と理解を求めた。
その後も、参拝列・授与所列ともに案内を一時的に停止するなどの措置がとられているが「現在大変多くの方にお越しいただいており、職員より混雑時のご案内をさせていただいております。しかしながら、職員に対して不適切な言動や強い口調でのご意見、またご案内をお聞きいただけない方が見受けられます」と注意も。
「職員は皆様の安全確保および円滑なご参拝のためにご案内をしております。ご参拝の際は、職員の案内に従い、節度ある言動をお守りくださいますようお願いいたします。なお、案内をお守りいただけない場合は、参拝をお断りすることがございます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます」（午後1時現在）と再三にわたっての呼びかけが行われている。
