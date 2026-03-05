テレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）が４日に放送され、のどの不良で休養しているオードリー・若林正恭の代打ＭＣが登場した。

番組の冒頭、春日俊彰が「常連の若林さんが来られないということで」と欠席を報告。「急きょ、パンサーの向井くんに来てもらいました」と、「パンサー」向井慧（４０）を紹介した。

若林が休養に入ってから、代打ＭＣは春日、「アルコ＆ピース」平子祐希に続き３人目。向井はいつも若林がいるおなじみの席に座り、「若林さんが来られないなら閉めたほうがいい」と笑った。

人気企画「自作自演占い」では、向井の“ホンネ”が明らかに。出演者のホンネを占い師が代弁するというコーナーで、占い師は「あなた、褒めてほしいことがあるわね？ 前日に声をかけられてあちこちオードリーの若林さんの代役をするなんて、そう誰にでもできることじゃない。それを芸人仲間から褒められたいのよね？」という内容だった。

向井は「ちょっと待って！ 俺、マジで書いてない」と明かしたが「当たりすぎてる」とうなずくと、スタジオは爆笑。「書いてはないんですが、すっごい当たってる（笑）。若林さんの深掘りの角度でみなさんファンになって、見てる人にもゲストの人にも思われるだろうなと。でももう自分も若手じゃないし、それなりのキャリアはあるから、そんなことは黙って、若林さんの代わりになるのであれば、座ろうって覚悟で『いきます』と。結構いけてた」とジョークを交えて自画自賛した。

向井のＭＣぶりにネットも絶賛。「めっちゃ安心して見てた！」「すごい自然でよかった」「向井さんぶん回してるね〜」「若林さんの代打、向井さん回。めちゃくちゃ良かった！違和感なし。自然にゲストの目を見て話引き出してて、いかにも進行感が、なかった」「なんかこう意識してなのかもう自然とそう見えたのかわからないけど若林さんの言いそうな切り口や言葉でまわしてくれてた気がしてうれしかったなぁ」「向井ＭＣ違和感なさすぎてすごい」「パンサー向井本当に器用というかスゴイよな。違和感なく代打ＭＣしとる」「向井さんのＭＣ、さすがでした！ゲストの皆さんも話しやすそうだった」「代理ＭＣ向井さんの安心感スッゲェな」「素晴らしい」「やっぱ向井くん、腕あるわなぁ」「流石ラジオスター向井だな」「向井くんはいじられるより回しだね！不満がない安定の振り、回し、助かる」「向井さんのＭＣの安心感たるや……」と称賛の声が集まった。