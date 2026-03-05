お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が5日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストから妻とのなれ初めを明かされる場面があった。

この日のゲストは俳優の風間俊介、伊礼彼方と女優の岡本玲。岡本は番組レギュラーとの関わりを問われ「実は澤部さんが昔よくご飯を食べていたお店が一緒で。たまたまお見かけしていて」と打ち明けた。

続けて「今の奥さまが出会った居酒屋だったんですよね」とも語ると、「奥さまと仲良くなっていったっていうのも目撃してます」とぶっちゃけた。澤部は「うちの妻とも仲いいし」と驚きの事実を明かした。

岡本は当時の目撃談として澤部の妻が澤部にアプローチをしたと証言、「奥さまが本当に奇麗な方で、優しくて素敵な方で。なんか最近、澤部さんと仲良さそうだなと思って」と回顧。「澤部さんからアプローチしたと思っていたら、まさかの奥さんからだったって」と暴露した。

澤部は「そうですねえ」とあっさり認めた。それでも最初は「常連のおじさんたちで声かけたみたいな。“一緒に飲みませんか？”みたいな」と澤部と知り合いらで声をかけたとし、その後1人で飲みに行った際に妻も1人で訪れており、「“おお！”みたいな。そうすると2人でじゃあ飲みましょうか、とかが積み重なって」と振り返った。

初めて見た時から奇麗な人だ「とは思いました。確かに」と澤部。それでも「全然シーンとしちゃってる！」「盛り上がらない！」と反応薄めの客席にツッコミを入れて笑わせた。

岡本はさらに澤部が妻からのアプローチに裏があるのではと疑っていたともぶっちゃけ。「凄い覚えていて。“仲良くさせてもらっているんだけれど、実はどうなの？”って澤部さんから聞かれたことがある」と証言した。

「“女の子はどうなの？”って凄く心配されて」とも話すと、澤部は顔を真っ赤にして照れ、岡本は「いや、凄くいい子だから、飛び込んでいったらいいんじゃないですか」と助言したという。

澤部は「いや、それぐらい、凄い素敵な方なんでね。俺にっていうのが不安だったんでしょうね」と吐露。岡本は「逆もあったんですよ。奥さまから“澤部さんは素敵だし、モテるだろうから、私で大丈夫かなって不安がって”」とも語り、「澤部さんってモテるんですか？」と思ったと語って笑わせた。

澤部は交際を決めた経緯については「妻からメールが来たんですよ、朝ね。“好きって言っても迷惑じゃないですか？”って」「“迷惑じゃないですよ”って。メールだからドキドキしましたけど。そこから発展していってって感じです」と回顧した。

岡本はその後は「なんとなくみんなざわざわと」と居酒屋の常連だったメンバーには自然と伝わっていたとし、交際時は「初々しかったですね」と目を細めた。澤部の新婚家庭を訪問したこともあるとした。