¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÄÀÌÛ¤òÇË¤ë
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ú¥¤¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£³£±¡Ë¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÊÆ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥à¤µ¤ó¤Ï£²£´Ç¯£±£°·î¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Î¥«¡¼¥µ¡¦¥¹¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥ë¥â¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î£³³¬¤Ë¤¢¤ëµÒ¼¼¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤éÅ¾Íî¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»àË´Åö»þ¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÏË¡ÄêÀ©¸Â¤Î£´ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ë¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÌôÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¡¼¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥ê¥¢¥à¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÈà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈá¤·¤ß¤òÃ¯¤«¤¬Ê¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥à¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¶¾ð¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¸ø¤Ë¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂ¾¤Î¿Í¡¹¤ÎÍ×Ë¾¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡ÖÍ§Ã£¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÍ§Ã£¤ò¼º¤¦¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¡¼¤Ï¥ê¥¢¥à¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤ò¼Å¤ÖºÇ¹â¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀº°ìÇÕÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯£±£±·î¡¢¥Ï¥ê¡¼¤Ï¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¼¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ê¥¯¡¢¥Ê¥¤¥ë¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¡¢¥ë¥¤¡¦¥È¥à¥ê¥ó¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¢¥à¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï£±£°Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ò£·²ó¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¾Þ¤ò£¶²ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ò£·²ó¼õ¾Þ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é£´Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Ï¢Â³¤ÇÁ´ÊÆ½éÅÐ¾ì£±°Ì¤Ëµ±¤¯½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢£±£³Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢£±£¶Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£