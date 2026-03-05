「超かぐや姫！」よりトレカなどのグッズがホビーストックから5月に発売。3月5日より予約受付開始
ホビーストックは、アニメ映画「超かぐや姫！」より「超かぐや姫！ トレーディングアクリルカード」、「超かぐや姫！ A6ビジュアルアクリルプレート」（10種）、「超かぐや姫！ インスタントフォト風ステッカー」（10種）、「超かぐや姫！ ポストカードセット」（2種）、「超かぐや姫！ スリムタペストリー」（5種）をそれぞれ5月に発売する。価格は550円から。
「超かぐや姫！」は、Netflixで1月より配信中の、山下清悟監督によるオリジナルアニメ映画。今回発売される商品では、登場キャラクターたちがデザインされている。
「超かぐや姫！ トレーディングアクリルカード」
価格
・1個 660円
・1BOX（10個入り） 6,600円※1BOXの購入で全10種揃う。
厚さ1mmのアクリルカードで、全10種がラインナップされている
【ラインナップ（全10種）】
・かぐや/現実
・かぐや/VR
・酒寄彩葉/現実
・酒寄彩葉/VR
・月見ヤチヨ
・帝アキラ
・駒沢雷
・駒沢乃依
・綾紬芦花
・諌山真実
【商品仕様】
サイズ：約63×88×1mm（縦×横×厚さ）
素材：アクリル
※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。
「超かぐや姫！ A6ビジュアルアクリルプレート」10種
価格：各1,980円
A6サイズのビジュアルアクリルプレート。付属の台座を使用し、机や棚などに飾って楽しめる
【ラインナップ（全10種）】
・かぐや/現実
・かぐや/VR
・酒寄彩葉/現実
・酒寄彩葉/VR
・月見ヤチヨ
・帝アキラ
・駒沢雷
・駒沢乃依
・綾紬芦花
・諌山真実
【商品仕様】
サイズ：約105×148mm（縦×横、A6サイズ）
素材：アクリル
付属品：台座
「超かぐや姫！ インスタントフォト風ステッカー」10種
価格：各550円
インスタントフォト風ステッカー
【ラインナップ】
・かぐや/現実
・かぐや/VR
・酒寄彩葉/現実
・酒寄彩葉/VR
・月見ヤチヨ
・帝アキラ
・駒沢雷
・駒沢乃依
・綾紬芦花
・諌山真実
【商品仕様】
サイズ：約86×54mm（縦×横）
素材：紙
※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。
「超かぐや姫！ ポストカードセット」2種
価格：各880円
4種類各1枚入りのポストカードセット2種が登場
ポストカードセット vol.1・ポストカードセット vol.2 共通裏面【ポストカードセット vol.1】 【ポストカードセット vol.2】
【ラインナップ】
・ポストカードセット vol.1
・ポストカードセット vol.2
【商品仕様】
サイズ：約100×148mm（縦×横）
素材：紙
フルカラー印刷
ポストカード4枚組セット（4種類×各1枚入り）
※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。
「超かぐや姫！ スリムタペストリー」5種
価格：各2,750円
スリムタペストリー
【ラインナップ】
・かぐや/現実
・かぐや/VR
・酒寄彩葉/現実
・酒寄彩葉/VR
・月見ヤチヨ
【商品仕様】
サイズ：約728×258mm（縦×横）
素材：ポリエステルスエード
パイプ・紐付き
※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ