【「超かぐや姫！」グッズ（5点）】 3月5日～予約受付開始 5月 発売予定 価格：550円～

ホビーストックは、アニメ映画「超かぐや姫！」より「超かぐや姫！ トレーディングアクリルカード」、「超かぐや姫！ A6ビジュアルアクリルプレート」（10種）、「超かぐや姫！ インスタントフォト風ステッカー」（10種）、「超かぐや姫！ ポストカードセット」（2種）、「超かぐや姫！ スリムタペストリー」（5種）をそれぞれ5月に発売する。価格は550円から。

「超かぐや姫！」は、Netflixで1月より配信中の、山下清悟監督によるオリジナルアニメ映画。今回発売される商品では、登場キャラクターたちがデザインされている。

「超かぐや姫！ トレーディングアクリルカード」

価格

・1個 660円

・1BOX（10個入り） 6,600円※1BOXの購入で全10種揃う。

厚さ1mmのアクリルカードで、全10種がラインナップされている

【ラインナップ（全10種）】

・かぐや/現実

・かぐや/VR

・酒寄彩葉/現実

・酒寄彩葉/VR

・月見ヤチヨ

・帝アキラ

・駒沢雷

・駒沢乃依

・綾紬芦花

・諌山真実

【商品仕様】

サイズ：約63×88×1mm（縦×横×厚さ）

素材：アクリル

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。

「超かぐや姫！ A6ビジュアルアクリルプレート」10種

価格：各1,980円

A6サイズのビジュアルアクリルプレート。付属の台座を使用し、机や棚などに飾って楽しめる

【ラインナップ（全10種）】

・かぐや/現実

・かぐや/VR

・酒寄彩葉/現実

・酒寄彩葉/VR

・月見ヤチヨ

・帝アキラ

・駒沢雷

・駒沢乃依

・綾紬芦花

・諌山真実

【商品仕様】

サイズ：約105×148mm（縦×横、A6サイズ）

素材：アクリル

付属品：台座

「超かぐや姫！ インスタントフォト風ステッカー」10種

価格：各550円

インスタントフォト風ステッカー

【ラインナップ】

・かぐや/現実

・かぐや/VR

・酒寄彩葉/現実

・酒寄彩葉/VR

・月見ヤチヨ

・帝アキラ

・駒沢雷

・駒沢乃依

・綾紬芦花

・諌山真実

【商品仕様】

サイズ：約86×54mm（縦×横）

素材：紙

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。

「超かぐや姫！ ポストカードセット」2種

価格：各880円

4種類各1枚入りのポストカードセット2種が登場

ポストカードセット vol.1・ポストカードセット vol.2 共通裏面

【ポストカードセット vol.1】【ポストカードセット vol.2】

【ラインナップ】

・ポストカードセット vol.1

・ポストカードセット vol.2

【商品仕様】

サイズ：約100×148mm（縦×横）

素材：紙

フルカラー印刷

ポストカード4枚組セット（4種類×各1枚入り）

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。

「超かぐや姫！ スリムタペストリー」5種

価格：各2,750円

スリムタペストリー

【ラインナップ】

・かぐや/現実

・かぐや/VR

・酒寄彩葉/現実

・酒寄彩葉/VR

・月見ヤチヨ

【商品仕様】

サイズ：約728×258mm（縦×横）

素材：ポリエステルスエード

パイプ・紐付き

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ