¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖÊä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¡×ÂæÏÑÂåÉ½¡¦½ù¼ãô¦¡¡µÜºê¤Ç¤ÎÉÔ°Â¿á¤Èô¤Ð¤¹°µ´¬¤Î£´²óÎíÉõ
¡¡Âè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×ÇÆ¼Ô¤ÎÂæÏÑ¤¬£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡£½éÀïÀèÈ¯¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê£²£µ¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÁê¼ê¤Ë£´²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£Àµ¸á¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Ê¤¬¤éÌîµåÇ®¤Î¹â¤¤ÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¤Û¤ÜËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î£³µåÌÜ¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£¶£µµå¤Îµå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç£´²ó£µ£³µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢£²°ÂÂÇ¡¢Ìµ»Íµå¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ò¸Ø¤ë¡ÖÂæÏÑ¤Î»êÊõ¡×¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡££²·î¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨£Ã£Ð£Â£Ì¤Î½ªÈ×Àï¤«¤éÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶ºÀµ¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤âµÜºê¤Ç¡Ö¤½¤³¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÀïÀèÈ¯¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤Î¥¨¡¼¥¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿°ïºà¤¬¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£