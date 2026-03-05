堀田茜、真っ赤なミニ丈ドレスで圧巻の脚線美披露 “基礎力”を大事だと感じる瞬間語る「海外ロケとかも年々…」【ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT】
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの堀田茜が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。
【写真】33歳人気モデル、ほっそり美脚披露
堀田は、商品と合わせた赤く柔らかい素材感が印象的なミニ丈のワンピースを着こなし。ほっそりとした美しい脚をのぞかせ、抜群のスタイルを披露した。
自分を大切にしていると感じる瞬間について問われると「年々思うのは、食事を自分のために時間をかけて作って、いい食事を取れた時が1番こう自分に優しくしてあげれてるなっていうのをすごく感じます」と回答。そして「年々お味噌汁が染みてくるというか、本当に和食をすごく美味しいなって年々感じているので、そういう平凡な和食で、もうご飯とお味噌汁と副菜とっていう。すごく特別な料理ではないんですけど、そういうものを丁寧に作って自分で食べれた時は、なんか充足感みたいなものを得れますね」と語っていた。
また、“基礎力”を大事だと感じる瞬間については「コミュニケーション能力とか、そういうものを日々養わなきゃなといろんな現場に行って思います」と明かした堀田。バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜よる7時58分〜）の“出川ガール”として、様々な国を訪れている堀田だが、「海外ロケとかも年々辛くなってくる時期ではあるんですけども、そんな自分に負けたくないっていう思いで、気力を保ってやってます」と話していた。
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAと、ブランドの象徴的な存在である製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルにて期間限定（3月6日〜15日）でオープン。本ポップアップは人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できる様々なコンテンツが展開されている。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、堀田のほか、アンバサダーを務めるBLACKPINKのLISA、佐野勇斗（M!LK）、岩瀬洋志などの豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳人気モデル、ほっそり美脚披露
◆堀田茜、ミニ丈ドレスで美脚披露
堀田は、商品と合わせた赤く柔らかい素材感が印象的なミニ丈のワンピースを着こなし。ほっそりとした美しい脚をのぞかせ、抜群のスタイルを披露した。
自分を大切にしていると感じる瞬間について問われると「年々思うのは、食事を自分のために時間をかけて作って、いい食事を取れた時が1番こう自分に優しくしてあげれてるなっていうのをすごく感じます」と回答。そして「年々お味噌汁が染みてくるというか、本当に和食をすごく美味しいなって年々感じているので、そういう平凡な和食で、もうご飯とお味噌汁と副菜とっていう。すごく特別な料理ではないんですけど、そういうものを丁寧に作って自分で食べれた時は、なんか充足感みたいなものを得れますね」と語っていた。
◆「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、新グローバルアンバサダーに就任したLISAと、ブランドの象徴的な存在である製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントをヨドバシJ6ビルにて期間限定（3月6日〜15日）でオープン。本ポップアップは人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマとした7つの部屋に分かれており、五感で体験できる様々なコンテンツが展開されている。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、堀田のほか、アンバサダーを務めるBLACKPINKのLISA、佐野勇斗（M!LK）、岩瀬洋志などの豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】