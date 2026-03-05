コスプレイヤー事務所・TopLayers「ドバイ案件」関与を否定「斡旋・仲介・紹介等の行為を一切行っておらず」一部プレイヤーにも言及
【モデルプレス＝2026/03/05】コスプレイヤーに特化した事務所・TopLayers （トップレイヤーズ）が5日、公式X（旧Twitter）を更新。「ドバイ案件」との関与を否定した。
昨今、SNS上ではドバイ在住の富裕層が日本人インフルエンサーなどの女性らを対象に性的搾取を行ったとされる「ドバイ案件」についての情報が拡散されている。同アカウントは、この件について「現在、SNS等において、いわゆる『ドバイ案件』に関連し、特定のコスプレイヤーおよびキャスティング会社が斡旋に関与しているのではないかといった趣旨の情報が拡散されており、その中で弊社名が言及されている状況を確認しております」と現状を報告。「しかしながら、TopLayersは当該案件に関する斡旋・仲介・紹介等の行為を一切行っておらず、弊社の業務として当該案件を取り扱った事実もございません」と否定した。
続けて、一部のプレイヤーについては「尚、当該人物が過去に弊社を通じて本件とは全く別個の業務に参加した事実はございますが、当該人物は弊社に専属的に所属しているものではなく、あくまで案件ごとの紹介に限られたエージェント契約の関係にとどまるものです」とし、「コスプレ業界においては、クリエイターが複数のキャスティング会社やエージェントと並行して業務提携・契約を行う形態は一般的であり、当該人物につきましても弊社以外の複数の企業・団体様と同様の契約形態にて活動していたこと認識しております。その為、当該人物が弊社を介さずに行った活動や第三者との取引について、弊社が関与・管理・監督する立場にはございません」と説明した。
また、「弊社では契約を締結しているクリエイターに対してのみ業務のご案内を行っており、SNSのDM等を通じて不特定の方へ案件を送付することは一切ございません。弊社といたしましては、法令および社会的規範に反する行為を容認することはなく、万が一、弊社と関わりのあるクリエイターが違法または不適切な行為に関与していた事実が確認された場合には、締結済みの契約条項に基づき厳正に対応いたします」と対応を発表。さらに、誹謗中傷や誤った情報が拡散されていることについては、必要に応じて法的対応を含めた適切な措置を検討する、と示している。
同事務所は、コスプレイヤー専門の芸能プロダクション。所属・登録クリエイターのマネジメントや育成、イベント・企業案件へのキャスティング、企画運営、タイアップなどを通じて、コスプレイヤーの活動を支援している。（modelpress編集部）
