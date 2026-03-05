「完璧なイケメン」ENHYPEN・ジェイ、“シャープな横顔”に視線集中！スポーティーな魅力を披露

ENHYPENのジェイが、スポーティーかつ洗練された魅力を披露した。

ジェイは3月4日、グループの公式インスタグラムを更新。「my new shoes」というコメントとともに、写真を投稿した。

【写真】「完璧なイケメン」ジェイ、“シャープな横顔”

公開された写真のジェイは、カーキのミリタリー風ジャケットにグレーのデニム、そしてスニーカーを合わせた、ラフながらも都会的なストリートファッションに身を包んでいる。

開放感あふれる屋上でポーズを決めるその姿は、何気ない写真でありながらも、まるでファッション誌のワンシーンのような洗練された雰囲気を漂わせている。また、シャープなフェイスラインと端正な顔立ちが際立つ横顔が、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは「かっこよすぎる」「靴を見せたいんだろうけど、顔にしか目がいかない」「まさに完璧なイケメン」といった熱いコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）

なお、ジェイが所属するENHYPENは、2月27日より全国の劇場でライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』を絶賛公開中だ。