DMM通販にて「ガンダムアッセンブル」の抽選販売実施！ 抽選期間は3月11日までスターターセット、エキスパンションパック、デラックスセットの各商品が対象
【DMM通販：「GUNDAM ASSEMBLE」抽選販売】 抽選期間：3月5日14時～3月11日14時 当選発表：3月13日から4日以内
(C)創通・サンライズ
「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」
DMM通販にて、ボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」の抽選販売を実施している。抽選期間は3月11日14時まで。当選発表は3月13日から4日以内に行なわれる。
今回DMM通販では、BANDAI SPIRITSのボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」の各商品を対象にした抽選販売を実施しており、「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」「GUNDAM ASSEMBLE PAINT PACK 01」「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 01～05」「GUNDAM ASSEMBLE DELUXE SET 01/02」の計9商品がラインナップしている。
また「GUNDAM ASSEMBLE」以外にも、ポケモンのボードゲーム「プラコロ」より「プラコロ たんけんボックス 01/02」「プラコロ スタートセット」「プラコロ進化セット」などを通常販売にて予約を受け付けている。
「GUNDAM ASSEMBLE」抽選販売対象商品（一部抜粋）
「GUNDAM ASSEMBLE PAINT PACK 01」
「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 01」
「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 02」
「GUNDAM ASSEMBLE DELUXE SET 01」
(C)創通・サンライズ・MBS