「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」

DMM通販にて、ボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」の抽選販売を実施している。抽選期間は3月11日14時まで。当選発表は3月13日から4日以内に行なわれる。

今回DMM通販では、BANDAI SPIRITSのボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」の各商品を対象にした抽選販売を実施しており、「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」「GUNDAM ASSEMBLE PAINT PACK 01」「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 01～05」「GUNDAM ASSEMBLE DELUXE SET 01/02」の計9商品がラインナップしている。

また「GUNDAM ASSEMBLE」以外にも、ポケモンのボードゲーム「プラコロ」より「プラコロ たんけんボックス 01/02」「プラコロ スタートセット」「プラコロ進化セット」などを通常販売にて予約を受け付けている。

「GUNDAM ASSEMBLE」抽選販売対象商品（一部抜粋）

「GUNDAM ASSEMBLE PAINT PACK 01」

「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 01」

「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 02」

「GUNDAM ASSEMBLE DELUXE SET 01」

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・MBS